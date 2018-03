Toshiba Satellite Pro A120 Datenblatt

Mit einem Preis von 926 Euro gehört das Toshiba Satellite Pro A120-PSAC1E zu den günstigen Notebooks, was sich in Form abgespeckter Ausstattung bemerkbar macht: Etwa bei den 512 Megabyte Speicher, die dem 1,6 Gigahertz Intel Core Duo zur Verfügung stehen.

Fotografen brauchen mehr Speicher

Für anspruchsvolle Office- und Multimedia-Aufgaben reicht das allemal, wie die erreichten Ergebnisse bei SYSmark und MobileMark beweisen, professionelle Fotografen etwa brauchen zur bequemen Bildbearbeitung aber mehr. Ambitionierte Spieler werden an der integrierten Intel-Grafik wenig Freude haben, doch das gilt für die meisten Notebooks dieser Preisklasse.

Schnittstellen gespart

Bei den Schnittstellen macht sich der Sparzwang am deutlichsten bemerkbar. So fehlt es etwa am Handy-Interface in Form von IrDA oder Bluetooth. Doch davon abgesehen hat das Toshiba Satellite Pro die am häufigsten gebrauchten Schnittstellen zur Außenwelt an Bord: Schnelles WLAN ist genauso vorhanden wie Ethernet, USB 2.0 steht dreimal zur Verfügung und an Erweiterbarkeit ist in Form eines PC-Card-Steckplatzes vom Typ II gedacht.

Hörbarer Lüfter

Selbst ein wenig Luxus lässt sich in Form eines SD-Card-Slots am A120 finden. In Bezug auf Größe und Gewicht gehört das Toshiba ins Mittelfeld seiner Preisklasse, auch Stabilität und Verarbeitung gehen hier in Ordnung. Leichte Kritik muss sich der mitunter etwas vorlaute Lüfter gefallen lassen. Gefallen konnte hingegen das zwar spiegelnde, dafür aber helle und kontraststarke Display. Bei der Ausdauermessung brachte es das Toshiba auf respektable 3:20 Stunden unter typischer Belastung.

Toshiba Satellite Pro A120 PSAC1E

