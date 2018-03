Sehr gute Werte bei Ausstattung und Leistung - das zählt in der 17-Zoll-Klasse.

Wer in der 17-Zoll-Klasse shoppen geht, sucht häufig ein Desktop-Replacement, den Ersatz des stationären PCs. Und wenn dieses Notebook weiterhin gar nicht auf Tour gehen soll, spielen Ausdauer und Handlichkeit nur eine untergeordnete Rolle. Wobei das Toshiba Satellite Pro P200 für 1300 Euro in Sachen Handlichkeit auch nicht schlechter darsteht als die meisten Kontrahenten; hier fordert das großzügige Display einfach seinen Preis. Bei der Ausdauer aber schlägt der mit 43,2 Wattstunden sehr kleine Akku zu Buche, der von der schnellen Technik und besonders auch der großen zu beleuchtenden Display-Fläche stark belastet wird. Immerhin, mit über zwei Stunden Ausdauer lässt es sich während eines nur halbwegs interessanten Spielfilms auch noch ohne Netzteil im Internet surfen. Doch meist wird das Satellite Pro sicher im Arbeitszimmer stehen, oder sollte angesichts der eingebauten ATI-Mobility-Radeon-HD-2600-Grafik eher vom Spielzimmer die Rede sein? Sei's drum, praktisch auf einem Niveau mit dem Dell und dem Fujitsu steht das Toshiba, was die Spieletauglichkeit im Testfeld anbelangt. Auch beim Office- und Multimedia-Arbeitstempo zeigt das mit 277 Megabyte Festplattenkapazität ausgestattete Satellite Pro Muskeln.

Ausstattung mit feinen Details

Während abgn-WLAN und Bluetooth genauso zum Standard gehören wie der universelle DVD-Brenner, beweist das Toshiba mit seinen sechs USB-Anschlüssen, dass hier ein vollwertiger Arbeitsplatz geboten wird. Auch wenn der VGA-Anschluss bei dem guten, 178 cd/m² hellen, aber etwas spiegelnden Display selten genutzt wird, können der S-Video-Ausgang zu älteren und der HDMI-Ausgang zu neueren TVs doch mitunter nützlich sein. Zur großen Festplattenkapazität passt, dass außerdem ein Firewire-Eingang zum Anschluss von DigiCams vorhanden ist; Fotografen freuen sich über SD-Card- und Memory-Stick-Steckplatz.Unterm Strich bringt das Toshiba Satellite Pro P200 für 1300 Euro praktisch alles mit, um den sperrigen Desktop-Rechner dauerhaft in Rente schicken zu können. Lediglich eine Maus kann das ohnehin schon mit einem guten Trackpad ausgestattete Notebook noch ein wenig aufwerten.

