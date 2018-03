Toshiba Tecra A8 00G008GR Datenblatt

IT-Einkäufer großer Firmen sind sehr markentreu, solange sie nicht enttäuscht werden. Da ist es verständlich, dass Toshiba beim neuen Tecra A8 viel Entwicklungsaufwand in die Zuverlässigkeit gesteckt hat. Verstärkte Platinen um Leiterbahnbrüche zu vermeiden, oder robustere Displaygelenke können zwar erst im Lauf der Zeit durch verminderte Ausfallraten ihren Wert zeigen, doch an anderer Stelle ist verbesserte Qualität direkt nachvollziehbar: So ist beim Tecra A8 das gute 15,4-Zoll-Display (1280 x 800 Pixel) extrem verwindungssteif. Die Tastatur ist leichtgängig, aber nicht wackelig und erfreut mit festem Druckpunkt - Vielschreiber werden ihre Freude haben. Leider geht die Solidität etwas ins Gewicht: Das Toshiba gehört zu den schwereren Kandidaten, bleibt aber deutlich unter der Drei-Kilo-Marke. Wobei ein paar Gramm mehr beim Akku dem Tecra gut getan hätten - mit dem verwendeten Stromspeicher kommt das Toshiba im Test auf eine Ausdauer von knapp über drei Stunden im Office-Betrieb und knapp unter drei Stunden beim DVD-Abspielen. Leistung bietet das mit einem Intel-Core-Duo-Prozessor mit 1,83 Gigahertz und 512 Megabyte Arbeitspeicher ausgestattete Tecra genug, zumindest wenn es ums Arbeiten geht; 3-D-Spiele sind auch für dieses Notebook nichts. Ebenfalls schwierig wird es mit dem drahtlosen Kontakt zum Handy. Weder Bluetooth noch IrDA gehören zur ansonsten gut auf Business-Ansprüche abgestimmten Schnittstellen-Riege. Praktisch ist, dass alle Buchsen hinten liegen, so wird eventueller Kabelsalat hinters breite Display verbannt. Angenehm ist auch der recht leise Lüfter und die Möglichkeit, musikbegleiteten Webseiten per Knopfdruck Ruhe zu gebieten.

