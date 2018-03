Toshiba Tecra M5 PTM50E Datenblatt

Wer sich auf Reisen zusätzliche Freizeit erarbeiten möchte, liegt mit dem Toshiba Tecra M5 PTM50E genau richtig. Denn in Sachen Ausdauer haben die Toshiba-Ingenieure keine Kompromisse gemacht: Ein gewaltiger Akku mit 76 Wattstunden sorgt für Energie, die integrierte GMA-950-Grafik von Intel für niedrigen Stromverbrauch. So lassen sich knapp sechs Stunden ohne Stopp an der Steckdose überbrücken. Dafür muss der Besitzer des mit einem normalen Core-Duo-Prozessor ausgestatteten Notebooks auf modernste 3-D-Spiele verzichten. Bei allen anderen Aufgaben legt das Tecra M5 jedoch ein flottes Tempo vor.

Gute Leistung im Akkubetrieb

Besonders abseits der Steckdose zeigt das Toshiba Klasse: Es schleuste Office- und Multimedia-Dokumente im MobileMark 2005 sehr schnell durch seinen Arbeitsspeicher (512 MB). Einen ausgewogenen Kompromiss hat Toshiba bei der Ausstattung angestrebt: So sind weder die 60 Gigabyte Festplatte noch das 14,1-Zoll-Display mit 1024 x 768 Pixeln Auflösung üppig. Doch eine solide Arbeitsgrundlage bieten sie allemal. Zukunftssicher ist das Tecra durch die Ergänzung des PC-Card-Slots um seine modernere Variante für ExpressCards. Und sicher wird die Sache bei Bedarf durch einen Fingerprint-Reader und einen TPM-Chip zur Verschlüsselung von Daten. In der Praxiserprobung macht das Toshiba einen sehr robusten Eindruck, Tastatur und Trackpad plus Pointing-Stick sind auf hohem Qualitätsniveau. Also in Notebook, mit dem man nicht nur gut, sondern auch gerne arbeitet.

Toshiba Tecra M5 PTM50E

