Toshiba Tecra M5 PTM51E Datenblatt

© Archiv Toshiba Tecra M5 PTM51E

Ausgewiesenes Arbeitsgerät

Wobei das Tecra M5 durch und durch Business-Notebook ist. Das zeigt sich etwa am Verzicht auf den DVD-Brenner. Doch auch auf der Habenseite kann das Toshiba viele in der Business-Class übliche Fea- tures für sich verbuchen: Für die Sicherheit etwa wären da Fingerprint-Reader und TPM-Modul zu nennen. Der Ergonomie am Arbeitsplatz leistet ein Dockingstation- Anschluss Vorschub. Und im industriellen Bereich immer noch gefragt ist der serielle Anschluss, über den etwa Messgeräte angesteuert und ausgelesen werden können.

Anzeige

© Archiv Standard: Wie das Toshiba Tecra M5 im Bild hat praktisch jedes Business-Notebook einen Dockingstation-Anschluss.

Für Investitionsicherheit sorgt der Erweiterungsslot, der ältere PC-Cards genauso aufnimmt wie moderene ExpressCards. Selbstverständlich unterstützt das M5 Bluetooth und WLAN (a/b/g), bei Ether- net setzt es auf die schnelle Gigabit-Variante. Für ein Business-Laptop ungewöhnlich sind ein FireWire-, ein S-Video-Ausgang und ein SD-Card-Steckplatz. Die Auflösung des ansonsten ordentlichen Displays liegt mit 1024 x 768 Pixeln aber am unteren Ende des Möglichen.

Scrollt links und rechts

Im Testfeld gehört das Toshiba zu den eher schweren und voluminösen Probanden. Zudem macht der Lüfter bei hohen Leistungsanforderungen auf sich aufmerksam. Sehr positiv ist dagegen die Möglichkeit, die Lautstärke per Stellrad einzupegeln. Zudem kann man mit dem Trackpad vertikal wie horizontal scrollen. Auch dass das Trackpad um einen Pointing-Stick ergänzt ist, wird Profis freuen.

Was die Systemleistung anbelangt, braucht sich das Tecra M5 trotz nur 512 MB Arbeitsspeicher nicht zu verstecken. Selbst in der 3-D-Spieleleistung liegt es im Testfeld eher vorn. Doch das hat angesichts des bescheidenen Niveaus in dieser Disziplin wenig zu sagen.

Toshiba Tecra M5 PTM51E

Hersteller Toshiba Preis 1641.00 € Wertung 315.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Toshiba Satellite Pro P200 Sehr gute Werte bei Ausstattung und Leistung - das zählt in der 17-Zoll-Klasse.

Testbericht Toshiba Tecra S5 01V007GR Hohe Leistung und sehr gute Ausstattung zeichnen das Toshiba Tecra S5 für 1850 Euro aus. Testbericht Toshiba Portege Z930-105 im Test 81,4% Dieses Leichtgewicht steckt in einem schicken und robusten Gehäuse. Im Labor liefert das Ultrabook ein außergewöhnliches…

Testbericht Toshiba Satellite U920t im Test 79,6% Im Handumdrehen wird das Convertible Ultrabook Toshiba Satellite U920t zum Tablet. Beschleunigungsmesser und Gyrometer… Detachable Tablet Toshiba Satellite Click Mini im Test Mit dem Satellite Click Mini legt Toshiba seine erste Windows-2-in-1-Tablet/Notebook-Kombi in kleinem Format vor. Das 9-Zoll-Detachable hat aber noch…