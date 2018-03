TP-Link NC 450 im Test

© Hersteller Fernbedienung: Schwenken und Neigen lassen sich auch übers Internet steuern.

Anbindung per Ethernet oder WLAN einfache Konfiguration

einfache Konfiguration viele Funktionen

viele Funktionen TP-Link-Cloud gratis Contra Auf 60 Mails pro Monat beschränkt Fazit connect@home Testurteil: sehr gut (429 Punkte von 500) Hervorragend

Für die Ersteinrichtung möchte die NC 450 per Ethernet-Kabel am Router oder Heimnetz angeschlossen werden. Später verbindet sie sich dann auf Wunsch auch per WLAN.

Vorteil: Die Konfiguration über die „tpCamera“-App gelingt einfach und zuverlässig. Die App erlaubt sowohl lokalen Zugriff als auch die Anmeldung der Kamera in www.tplinkcloud.com. Darüber lässt sich die TP-Link NC450 auch per Web-Browser abrufen, was dort allerdings die Installation eines Kamera-Plugins voraussetzt.

Die Stromversorgung ist per Steckernetzteil oder übers Netzwerkkabel (PoE) möglich. Die Kamera schwenkt oder kippt motorisch und erlaubt auch Über-Kopf-Montage.

Nachrichten per App oder Mail

Für den Bewegungsmelder lassen sich in der App Erkennungszeiten konfigurieren. Auch Geräuscherkennung und Gegensprechfunktion sind an Bord. Benachrichtigungen erfolgen via App und/oder per E-Mail. Letztere sind allerdings auf 60 Mails pro Monat beschränkt.

