Das noch junge Berliner Startup "Truffls" hat sich ein paar einfache Fragen gestellt: Warum soll ich mich aufwendig bewerben, wenn ich gar nicht weiß, ob das Unternehmen überhaupt an mir interessiert ist? Und wie soll ich nach spannenden Stellen suchen, wenn ich gar nicht weiß, ob diese für mich interessant sein könnten?

Funktionen

So hat Truffls eine Idee umgesetzt, die vor allem dann interessant ist, wenn man bereits in Netzwerken wie Xing oder Linkedin unterwegs ist: Eine Stellensuche ist hier nur möglich, wenn man sich mit einem Xing- oder Linkedin-Account anmeldet. Dann liest Truffls zum Beispiel das persönliche Xing-Profil aus, zusätzlich kann man in der App auch noch ein ausführliches Kurzprofil anlegen.

Anschließend schlägt Truffls Stellenangebote vor, die man ablehnen oder annehmen kann - dann verschickt die App das hinterlegte anonyme Kurzprofil. Signalisiert das Unternehmen Interesse, bekommt man diese "Matches" mitgeteilt und kann sich dann gezielt bewerben. Dabei präzisiert die App die Jobvorschläge auf Basis der Annahmen und Ablehnungen immer weiter.

Fazit

Während unseres Tests überzeugte Truffls dennoch nicht. Die vorgeschlagenen Jobs passten nicht wirklich, und die etwas unkonkreten Berufsfelder machten eine Präzisierung schwer. Außerdem wird nirgends angezeigt, welche Angebote man "angenommen" hat. Gestaltung und Bedienung sind jedoch gut, die Idee passt. Also einfach mal ausprobieren.

Pro

aufwendige Gestaltung

gutes Prinzip

einfache Bedienung

Kontra

Suchkriterien sind nur schwierig zu präzisieren

kaum Features

