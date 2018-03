Ultimate Ears UE Wonderboom im Test

© Ultimate Ears UE Wonderboom



Pro so leicht, der schwimmt sogar in Milch

so leicht, der schwimmt sogar in Milch wasserfest und solide Contra mittiges Klangbild ohne Kick Fazit AUDIO Klangurteil: 68 Punkte, Preis/Leistung: sehr gut Gut

Das Design erinnert von der Form an eine Wasserbombe. Doch im Gegensatz dazu taucht der UE Wonderboom nicht ab, er schwimmt an der Wasseroberfläche, was ihm dank Erfüllung der IPX7-Norm nichts ausmacht. Man darf ihn mit seiner Schlaufe auch unter der Dusche aufhängen. Die Technik wird durch ein mit grobem Gewebe überzogenes Gehäuse geschützt, das an beiden Enden mit Gummi gepolstert ist – eine Konstruktion, die im Hörtest nicht ohne Folgen bleiben sollte. Doch sie macht den in zahlreichen bunten Farben lieferbaren Speaker zum unverwüstlichen Stunt-Profi.



Die Lautstärke-Tasten sind als sehr große, ohne hinzusehen ertastbare Plus- und Minus- Zeichen auf der Vorderseite ausgeführt. Die Tasten zum Einschalten und zum Bluetooth-Pairing finden sich deutlich schlechter erkennbar auf der Oberseite. Das ausgedruckte UE-Logo steuert eine Geheimfunktion: Durch einmaliges Tippen startet oder stoppt die Wiedergabe vom Smart Device, ein „Doppelklick“ mit dem Finger – und die Wiedergabe springt zum nächsten Titel in der Playlist beziehungsweise im Album.​



© Ultimate Ears Neben den nicht gerade toll gekennzeichneten Tasten zum Aktivieren oder Pairen übernimmt das Logo die Wiedergabesteuerung durch Tippen.

Unten auf der Rückseite findet sich ein per Gummiklappe gegen Schmutz und Wasser geschützter Micro-USB-Eingang, an den sich ein separat zu besorgendes Ladegerät oder Laptop als Versorger anschließen lässt. Ultimate Ears legt dem Wonderboom lediglich ein Ladekabel bei, was aber bei dem günstigen BT-Lautsprecher wenig verwundert. Selbst mit einem zusätzlich gekauften USB-Netzteil aus dem Zubehörhandel bleibt er klar günstiger als die vergleichbare Konkurrenz.



Der Wonderboom besitzt keinen Analog-Eingang, doch auch das dürfte die meisten Benutzer nicht tangieren. Immerhin kann man zwei der knuddeligen Minis von einem Smartphone oder Tablet in Mono ansteuern, um die maximale Lautstärke zum Beispiel für Partys anzuheben. Dabei soll der Kleine unter optimalen Umständen bis zu 10 Stunden jenseits der Steckdose musizieren.



Hörtest

Stimmen klangen nicht blechern, aber dennoch etwas distanziert und wenig ausdrucksvoll. Auch erwies sich der Schwimmweltmeister unter den Bluetooth-Lautsprechern trotz des „Boom“ im Namen als eher zurückhaltend im Bass. Immerhin besserte sich seine Tiefton-Performance nach einer gewissen Einspielzeit. Und durch die Aufstellung in einer Ecke ließ sich das Fundament ebenfalls steigern. Trotzdem wirkte der geringfügig teurere JBL Flip 4 um einiges breitbandiger und spritziger. Wer dann noch bedenkt, dass der JBL auch Telefonkonferenzen ermöglicht, was sehr praktisch ist, wenn beim Musikhören vom Handy ein Anruf eingeht, der muss schon ein regelrechter Wasser-Freak oder ein ausgemachtes Sparbrötchen sein, um nicht 40 Euro mehr zu investieren. In puncto Coolness macht dem Ultimate Ears allerdings so schnell keiner etwas vor.

