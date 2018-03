Der spritzwasser- und staubgeschützte Bluetooth-Lautsprecher Ultimate Ears Boom fühlt sich auf der Party am Strand am wohlsten und reißt im Test mit seiner Lebendigkeit im Klang mit.

© Ultimate Ears Ultimate Ears Boom

Ultimate Ears Boom

Maße : 18 x 6,5 cm

: 18 x 6,5 cm Preis : um 200 Euro

: um 200 Euro Funktionsumfang : 9 von 10 Punkte

: 9 von 10 Punkte Verarbeitung : 28 von 30 Punkte

: 28 von 30 Punkte Klang : 38 von 40 Punkte

: 38 von 40 Punkte Lautstärke : 20 von 20 Punkte

: 20 von 20 Punkte Gesamturteil: sehr gut (95 von 100 Punkte)

Anzeige

Nomen est omen, dachte sich Ultimate Ears wohl bei der Namensfindung von Marke und Produkt. Denn bei der Boom gibt's im positivsten Sinne tatsächlich ordentlich was auf die Ohren. Doch dazu später.

Zunächst geht das Prädikat "abgefahren" ganz klar an die runde Box, die klasse aussieht, bis ins Detail super verarbeitet ist und sich mit ihrem Gesamtdesign als trendiges, junges Produkt in der Kategorie der mobilen Bluetooth-Lautsprecher positioniert.

Ausstattung: Per App konfigurierbar

Die Boom ist spritzwasser- wie staubgeschützt und bringt pfiffige Features mit. So lassen sich beispielsweise zwei Boom-Boxen über eine App zu Stereospeakern koppeln, oder auch zwei Smartphones parallel mit einer Box verbinden - sogar über simples Antippen via NFC.

Bluetooth-Zubehör: Headsets, Freisprecher & Co.

Da hat jemand weit vorausgedacht. Wer wissen will, wie viel Power in der Sounddose steckt, drückt beide Lautstärketasten gleichzeitig und erfährt dabei per Klartext, wenn "one hundred percent" erreicht sind.

Über die "UE Boom"-App lässt sich der knapp 200 Euro teure Speaker weiter konfigurieren und personalisieren: So kann ein eigener Name zugewiesen, der Akkustand abgerufen oder auch eine Klanganpassung vorgenommen werden.

Klang: Überraschend lebendig

Ganz nebenbei dient die Boom auch noch als Freisprecheinrichtung fürs Handy. Das alles würde dem Böxchen wenig nützen, wenn es nicht richtig gut klingen täte. Aber das tut es ja auch.

Bayan Audio Soundbook im Test

Die im Innern werkelnde Kombi aus aktiven und passiven Lautsprechern liefert einen unglaublich gelösten, offenen, präzisen und detaillierten Sound ab, der angesichts der Größe schier unglaublich erscheint. Diese Frische und Lebendigkeit erreicht in dieser Kategorie kein uns bekannter Konkurrent. Lediglich die Bose Soundlink Mini spielt nochmals bassstärker und einen Tick ausgewogener auf.

Anzeige

Mehr zum Thema Bluetooth-Lautsprecher Bayan Audio Soundbook im Test Das Soundbook von Bayan Audio sorgte im Test mit edlem Auftritt, integriertem Radio und ausgewogenem Klang für eine positive Überraschung.

Lautsprecher - Standbox Gauder Akustik Arcona 80 und Vescova im Vergleichstest Arcona 80 und Vescova aus dem Hause Gauder Akustik tragen die gleiche Handschrift, doch was leisten Sie im Testlabor? Wir machen den Vergleich. Kaufberatung Outdoor-Lautsprecher: Top 5 Outdoor-Lautsprecher sorgen für guten Sound für Terrasse und Garten. Doch welche Boxen für draußen taugen wirklich? Wir präsentieren unsere Favoriten.

Testbericht DALI Rubicon 8 im Test DALI hat eine Standbox gebaut, die fünf verschiedene Frequenzgangkurven filtert. Und trotzdem klingt sie so homogen und spielfreudig wie ein… Testbericht Dynaudio Xeo 6 & Xeo 4 im Test 89,0% Dynaudio erneuert seine vollaktiven, drahtlos angesteuerten Xeo-Aktivboxen bereits nach gut zwei Jahren Bauzeit.…