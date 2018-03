Ultimate Ears Super.Fi 4 vi Datenblatt

Auch dieser Hörer erforderte von den Testern erstmal einige Versuche mit den üppig vorhanden Aufsätzen. Sitzt er allerdings nicht (und bei einem Tester ist dies nach wie vor der Fall) klingt es nur dünn. Den Super.Fi 4 gibt es übrigens in zwei Ausführungen: normal und mit dem Kürzel vi. In letzterer Variante findet man ein Mikrofon und eine Ruf-Annahme-Taste mit am Kabel für den musikbegeisterten Handy-Besitzer. Eine praktische Aufbewahrungsbox ist bei beiden Modellen inklusive.

Ultimate Ears Super.Fi 4 vi

