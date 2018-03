Kopfhörer-Test: Ultrasone Edition 8 Palladium Datenblatt

© Archiv Kopfhörer-Test: Ultrasone Edition 8 Palladium

Selten hat man die Chance, einen so ansprechenden Kopfhörer zu testen. Der Ultrasone Edition 8 Palladium wird in Handarbeit im bayrischen Tutzing ausschließlich aus hochwertigen Materialien gefertigt: Die Polster der Hörer-Muscheln und des Kopfbügels sind aus feinstem Schafsleder von Hand genäht. Zudem ist das verwendete Leder angenehm weich und schmiegt sich förmlich an die Ohren.

Anzeige

© ARchiv Der Ultrasone Edition 8 Palladium ist ein extrem aufwendig verarbeiteter und auch mobil einsetzbarer Edel-Hörer

Die Kopfhörer-Muscheln sind mit Palladium beschichtet - einem seltenen und mit Platin verwandtem Edelmetall, welches unserem Testkandidaten auch als Namenspate dient. Die einteiligen Verstellschienen sind aus Aluminium gefräst und machen einen soliden Eindruck - ebenso der Kopfhörer-Bügel, auf dem die Seriennummer und das S-Logic-Logo zu finden ist.

S-Logic? Bereits seit 1990 verwendet Ultrasone diese selbstentwickelte Technologie, die eine möglichst dreidimensionale Klangabbildung ohne DSP-Technik erschaffen soll. Die Idee dahinter: Der Schall wird nicht direkt in den Gehörgang gesendet, sondern es wird die Anatomie des Außenohrs geschickt ausgenutzt. Das heißt: Der Titan-beschichtete 40-mm-Treiber wird nicht mittig platziert, sondern im unteren Teil der Muschel. In Kombination mit einem angepassten Frequenzgang, soll so die unerwünschte "Im-Kopf-Lokalisation" vermieden und ein Hörgefühl wie über Lautsprecher erzeugt werden.

© AUDIO Die Interpretation von Messdiagrammen bei Kophörern birgt so ihre Tücken: Erkennbar ist zwar eine Anhebung im kompletten Bassbereich unter 200 Hz und eine Absenkung in den Tiefmitten und Höhen, verglichen mit dem Niveau bei 1 kHz relativiert sich der Frequenzgang jedoch wieder.

Eine weitere Ultrasone-Spezialität ist die Verwendung einer Schallwand aus teurem und in der Herstellung extrem aufwendigem MU-Metall. Das überwiegend aus Nickel bestehende Material schirmt niederfrequente Magnetfelder ab - was den Edition 8 nebenbei auch als "Schutzhelm" gegen Elektro-Smog interessant machen könnte.

Bass & Mehr

Der Grundklang des bayrischen Edelhörers war leicht bassbetont, was ihm aber sehr gut stand. Der Klang wirkte angenehm aufgeräumt; zu verdanken ist dies wohl einer kleinen Absenkung im Tief-Mitteltonbereich. Zudem zeigte er eine enorm schnelle Ansprache und gab die Musik sehr detailliert wieder. Beim Eagles-Klassiker "Hotel California" fiel sofort die saubere Abbildung der Stereo-Effekte auf. Hier schien die S-Logic-Technik tatsächlich ein natürlicheres Raumgefühl zu erschaffen.

Sehr gut gefielen die Bässe übrigens auch bei elektronischer Musik wie "Flat Beat" (Mr. Oizo; "Flat Beat EP"), oder "For Everyone" (The Aston Shuffle; "For Everyone"). Der Referenz-Kopfhörer Sennheiser HD-800 klang im Vergleich etwas luftiger und neutraler, zog aber in punkto Mobilität mit seiner Impedanz von 300 Ohm den Kürzeren gegenüber dem Edition 8: An den geringen Ausgangsspannungen, wie sie Portis liefern, würde der Sennheiser viel zu leise spielen, während der mit 34 Ohm relativ niederohmige Ultrasone selbst hier noch üppige Pegelreserven bietet.

Fazit

Der Ultrasone Edition 8 Palladium konnte auf Anhieb überzeugen. Die räumliche Abbildung ist in den meisten Fällen tatsächlich beeindruckend. Durch die geschlossene Bauweise und seiner geringen Impedanz ist er der ideale Begleiter für unterwegs und sieht zudem auch noch höchst elegant aus.

Ultrasone Edition 8 Palladium

Hersteller Ultrasone Preis 1300.00 € Wertung 90.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Im Test: Kopfhörer Utrasone HFI 780 Der Ultrasone HFI 780 (200 Euro) konnte mit sehr konturiertem Bass und einer fast schon überbordenden Detailfülle brillieren.

Testbericht Im Test: Kopfhörer Koss Porta Pro Clever gedacht, clever gemacht und zudem klangstark - drei Jahrzehnt nach der Serieneinführung ist der Koss Porta Pro ein echtes Kultobjekt. Testbericht Test: Kopfhörer Klipsch Image One Wer auf Trage-Komfort, gute Verarbeitung, und eine extra Portion Bass Wert legt, der wird am Klipsch Image One nicht vorbei kommen.

Testbericht Test: Kopfhörer Beyerdynamic DTX300P Der kleinste Bügelhörer von Beyerdynamic, der DTX300P ist federleicht, klappbar und klingt außerordentlich dynamisch. Testbericht Test: Kopfhörer Sony MDR-ZX 700 Die Basswucht, der gute Wirkungsgrad und die sehr gute Verarbeitung sind das Markenzeichen des Sony MDR-ZX700.