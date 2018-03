Unison Unico Secondo

Die einen erwarten eine akustische Schmusedecke zum Schutz gegen die Härten liebloser Digitalproduktionen und pochen daher auf das althergebrachte Image vom warmen, weichen Röhrensound. Andere verehren ein moderneres Klangideal und nutzen Röhren, um jene seltene Mischung aus Schnelligkeit und völliger Körnungsfreiheit zu erzielen, für die angelsächsische High-Ender das schöne Wort "liquidity" geprägt haben.

Messtechnisch lassen sich die Amps beider Schulen oft kaum auseinanderhalten, was auch den Vorwurf entkräftet, es handle sich bei Röhrenverstärkern generell schlicht um Effektgeräte. Ihre Konstrukteure nutzen lediglich die Chance, jenen letzten Rest von Charakter, den jedes HiFi-Gerät unweigerlich aufweist, klar und konsistent nach ihren jeweiligen Vorstellungen zu formen. Mit Ergebnissen, die sich in jeder Anlage nachvollziehen lassen.

Unison Research bietet für 150 Euro Aufpreis die Wahl zwischen MM- und MC-tauglichen Phono-Steckkarten, die im äußersten linken Eck des Verstärkers Platz finden. Der im norditalienischen Treviso gebaute Unico Secondo bot nicht nur die beste Anfassqualität im Test, sondern auch die mit Abstand komplizierteste Schaltung, deren ausgedruckt vier Seiten umfassender Plan auch gestandene Schaltbild-Versteher zu respektvollem Murmeln bewegt, nicht jedoch zu verständlichen Erklärungen. Die zwei ECC83-Doppeltrioden sitzen hier im Eingangsteil einer Endstufe, die mit raffinierten lokalen Gegenkopplungen, diversen weder auf der Platine noch im Schaltplan näher spezifizierten Hilfsverstärkern und schließlich einem Oktett schlagkräftiger MOSFET-Endtransistoren ihrer Arbeit nachgeht. Um sich an der Eleganz des Platinenlayouts und den zahlreichen intelligenten Detail-Lösungen zu erfreuen, muss man aber gar nicht in allen Feinheiten verstehen - so, wie der Blick unter eine Ferrari-Haube auch den Nicht-Maschinenbauer fasziniert, besitzt auch der Secondo eine eigene nahezu selbsterklärende innere Schönheit - von der äußeren Eleganz ganz zu schweigen.