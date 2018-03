Unitymedia bestätigt die guten Leistungen: Auch 2014 holt sich das in Nordrhein-Westfalen und Hessen angebotene Kabelnetz die Silbermedaille im Netztest.

© Unitymedia Unitymedia Logo

Erneut erreicht der in Köln ansässige Kabelnetzbetreiber Unitymedia mit seinem in Nordrhein-Westfalen und Hessen angebotenen Breitbandkabelnetz den zweiten Platz. Dieses respektable Ergebnis verdient sich der Anbieter durch die insgesamt beste Leistung bei den Datenmessungen sowie im Gesamtvergleich die drittbesten Ergebnisse in der Disziplin Telefonie. Damit beweist Unitymedia, dass Kabelanschlüsse technisch nicht hinter der DSL-Technik zurückstehen müssen - sofern ihr Anbieter beim Ausbau seines Netzes mit der Nachfrage und Nutzung seitens der Kunden Schritt halten kann.

Anzeige

Dass dies den Kölnern gut gelingt, beweisen nicht zuletzt die guten Datenraten bei gleichzeitigen Uploads und Downloads. Hier lässt sich dieses Kabelnetz auch in den nutzungsstarken Abendstunden nicht aus dem Tritt bringen - obwohl für alle Testanschlüsse die Option für schnellere Uploads (10 Mbit/s) gebucht war.

Kabel- und Mobilfunknetze nicht optimal zusammengeschaltet

Trotz der insgesamt sehr guten Leistung fällt bei Detailbetrachtung der Messwerte auf, dass Sprachverbindungen zwischen dem Unitymedia-Netz und Mobilfunkanschlüssen häufig sehr lange Sprachlaufzeiten (über 250 Millisekunden) aufweisen. Dies führt dazu, dass sich die Gesprächspartner häufig unabsichtlich ins Wort fallen und hat seine technische Ursache wohl in nicht optimalen Zusammenschaltungen zwischen dem Kabelnetz und den Mobilfunknetzen.

Etwas Pech im Testzeitraum hatte Unitymedia am 26. Mai, als über mehrere Stunden ein DNS-Server des Anbieters ausfiel. Dies führte zu starken Beeinträchtigungen im Netz, die sich an leicht erhöhten Fehlerraten bei den Datenmessungen ablesen lassen. Aber auch ohne diese Störung hätten die Testergebnisse nicht für den ersten Platz gereicht.

connect-Urteil: sehr gut (452 Punkte)

Bildergalerie Galerie Home connect Messergebnisse DSL- und Festnetztest 2014 DSL oder Kabelanschluss, Premium- oder Billiganbieter: Die Messergebnisse des DSL- und Festnetztest 2014.

Anzeige

Mehr zum Thema Festnetz- und DSL-Test 2014 Kabel BW im Festnetz- und DSL-Test 2014: Platz 3 Kabel BW zeigt im Festnetz- und DSL-Test 2014 insgesamt überzeugende Leistungen und landet am Ende auf Platz 3.

Festnetz- und DSL-Test 2014 1&1 im Festnetz- und DSL-Test: Platz 4 1&1, einer der günstigsten Anbieter im Festnetz- und DSL-Test, bietet ordentliche Leistungen und landet damit verdient im Mittelfeld. Festnetz- und DSL-Test 2014 Vodafone im Festnetz- und DSL-Test 2014: Platz 5 Die Düsseldorfer landen im Mittelfeld - wohl auch wegen Beeinträchtigungen durch den laufenden Netzausbau.

Mobilfunk im Zug Handyempfang in S-Bahnen und Regionalzügen Pendler schätzen Züge mit guter Internetverbindung. Wie selbstverständlich ist ein guter Handy-Empfang im Regionalverkehr, in Regionalzügen und… Mobilfunk in der Bahn Handyempfang in ICE und Fernzügen Schnelle ICE und IC verbinden Großstädte, doch dabei entfernen sie sich von der stabilen Mobilfunkversorgung, wie unsere Messungen zeigen.