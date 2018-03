© Unitymedia Unitymedia Logo

Unitymedia bietet Breitband-Kabelanschlüsse in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg an - den drei Bundesländern, in denen der größere, von Vodafone geschluckte Konkurrent Kabel Deutschland nicht aktiv ist. Seit Juli 2012 ist Unitymedia auch Besitzer des ehemaligen Mitbewerbers Kabel BW. Bei Markenauftritt und Angeboten sind die beiden Netze bereits zusammengewachsen, und auch beim technischen Zusammenführen der Teilnetze wähnt sich Unitymedia so weit, dass das Unternehmen zum diesjährigen connect-Netztest unter gemeinsamer Flagge antreten wollte.

Integration noch nicht vollzogen

Allerdings zeigen die Messungen von zafaco, dass die Integration der ehemals getrennten Kabelnetze noch nicht wirklich vollzogen ist - technisch laufen die Teilnetze offenbar noch weitgehend getrennt voneinander. Dies mag einer der Gründe für die doch deutliche Rückstufung des Kölner Kabelanbieters in der Gesamtplatzierung sein. Noch im Vorjahr logierte Unitymedia auf Platz zwei und die seinerzeit noch separat bewertete Kabel BW erreichte Platz drei.

Einen nicht unerheblichen Anteil am schlechten Gesamtergebnis haben die Leistungen in der Disziplin Sprache: Hier erzielt Unitymedia nach dem Schlusslicht Net Cologne die zweitschlechteste Gesamtpunktzahl. Problematisch sind hier vor allem die be-obachteten sehr langen Sprachlaufzeiten - vor allem bei Verbindungen innerhalb des eigenen All-IP-Netzes.

Anzeige

Bildergalerie Galerie Home connect Messergebnisse DSL- und Festnetztest 2015 In der Galerie zeigen wir Ihnen die detaillierten Messergebnisse des DSL- und Festnetztest 2015 von connect.

Auch Unitymedia setzt an den getesteten Anschlüssen den zurzeit besten AVM-Kabelrouter Fritzbox 6490 ein, der bei Uploads und Downloads sowie bei Telefonverbindungen unter Datenlast keine Auffälligkeiten zeigte. Die Engpässe dürften eher im Netz liegen. Dafür spricht etwa auch die Beobachtung, dass Antwortzeiten wie zum Beispiel bei der Initialisierung eines HD-Videoabrufs vor allem in den Abendstunden deutlich ansteigen. Der vermutliche Grund: Abends schauen besonders viele Nutzer Videos an.

connect-Urteil: befriedigend (333 Punkte)

Anzeige

Mehr zum Thema Festnetz- und DSL-Test 2015 1&1 im Festnetztest 2015: Platz 1 Überraschungssieger 2015: Der rührige Anbieter aus Montabaur kauft zwar überwiegend Leitungen und Leistungen zu - aber davon offenbar die richtigen.

Festnetz- und DSL-Test 2015 Telekom im Festnetztest 2015: Platz 2 Gegenüber 1&1 zeigt die Telekom leichten Rückstand in allen getesteten Disziplinen. Dennoch erzielt sie einen ansehnlichen zweiten Platz. Festnetz- und DSL-Test 2015 O2/Telefonica im Festnetztest 2015: Platz 3 Der in München ansässige Anbieter erreicht einen guten dritten Platz. In der Disziplin Daten kann er mit dem Top-Duo mithalten, bei Sprache gibt es…

Festnetz- und DSL-Test 2015 Vodafone im Festnetztest 2015: Platz 4 Die Düsseldorfer landen wie im Vorjahr im Mittelfeld. Recht gute Sprachqualität steht einer weniger überzeugenden Datenperformance gegenüber. Cloud-Speicher Telekom Mediencenter im Test Wir haben den Telekom-Cloud-Dienst Mediencenter im Test. Die Apps sind einsteigerfreundlich und Dateien schnell geteilt. Doch ein paar Dinge stören…