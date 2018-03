Unitymedia im Festnetztest 2017

© Unitymedia Unitymedia Logo.

Von Jahr zu Jahr verbessert sich der in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg aktive Kabelnetzbetreiber Unitymedia im Festnetztest von connect. Auch wenn wegen neuer Methodik und angepasster Schwellenwerte die Ergebnisse aus 2016 und 2017 nicht direkt miteinander vergleichbar sind, fällt doch auf, dass sich Unitymedia von der Vorjahresnote „befriedigend“ auf ein stabiles „gut“ hochgearbeitet hat – und bei den bundesweiten Kandidaten damit Platz drei belegt. Über dieses Ergebnis wird man sich nicht nur in der Firmenzentrale in Köln freuen – auch für die Kunden von Unitymedia ist es eine gute Nachricht.​



Anzeige

© Connect Erfreulich: Dass der Durchschnittswert von Downloads in der Bandbreitenklasse bis 20 Mbit/s bei Unitymedia bei 20,8 Mbit/s ohne und 20,7 Mbit/s mit parallelem Upload liegt, ist definitiv lobenswert.

Schwächen bei Sprache, stark bei Daten

Allerdings zeigt der Kabelanbieter nach wie vor Schwächen in der Sprachdisziplin. Auffällig sind schlechte Verbindungszeiten im eigenen Netz. Auch Verbindungen vom und zum eigenen Mobilfunkangebot weisen in nennenswerter Zahl eingeschränkte Sprachqualität und lange Sprachlaufzeiten auf.

Lesetipp: Die Breitband-Pläne der DSL- und Kabelnetzbetreiber

Deutlich besser steht Unitymedia in der Datendisziplin da. Hier nimmt der Anbieter den Spitzenplatz unter den bundesweiten Netzbetreibern ein und könnte auch mit Regionalstars wie M-Net und Net Cologne gut mithalten. Erfreulich sind hier vor allem die guten Ergebnisse auch in der unteren Bandbreitenklasse – wenngleich die Leistungen bei Uploads noch ausbaufähig sind. Bei den Web-Services stehen schnelle DNS-Auflösungszeiten vergleichsweise langen Ladezeiten gegenüber. Die Wiedergabe von Web-TV gelingt dem Kölner Anbieter sehr ordentlich. An den im Test berücksichtigten Unitymedia-Kabelanschlüssen kam unabhängig von der jeweiligen Bandbreitenklasse die Fritzbox 6490 Cable mit der Firmware-Version 6.75 zum Einsatz.



connect-Urteil: gut (410 von 500 Punkten)

Tipp: Unser DSL-Vergleich findet für Sie den besten Tarif!

Mehr lesen connect Festnetztest 2017 DSL-, Kabel- und Glasfaser-Anbieter im Vergleichstest Sprachqualität, Datenraten und Stabilität sollten beim Festnetzanschluss eine entscheidende Rolle spielen. Die Fakten liefert der…

Mehr lesen Galerie Testsieger Messergebnisse des connect Festnetztest 2017 Wer ist der beste Festnetzanbieter? In der Galerie zeigen wir die Messergebnisse des connect Festnetztest 2017.

Anzeige

Mehr zum Thema connect Festnetztest 2017 1&1 im Festnetztest 2017 Mit Top-Ergebnissen setzt sich 1&1 an die Spitze des bundesweiten Testfelds im Festnetztest 2017. Lesen Sie hier das Testurteil.

connect Festnetztest 2017 EWE im Festnetztest 2017 Trotz Schwächen vor allem in der Sprachkategorie schneidet der Regionalanbieter EWE im Festnetztest 2017 gut ab. Lesen Sie hier das Testurteil. connect Festnetztest 2017 M-Net im Festnetztest 2017 Zum zweiten Mal in Folge heimst der Münchener Citynetz-Betreiber M-Net den Gesamtsieg im Festnetztest ein. Hier lesen Sie das Testurteil.

connect Festnetztest 2017 Vodafone im Festnetztest 2017 Vodafone konnte sich im Vergleich zum Vorjahr steigern, doch die Datenergebnisse im Festnetztest zeigen Schwächen. Lesen Sie hier das Testurteil. connect Festnetztest 2017 Net Cologne im Festnetztest 2017 Der Regionalanbieter Net Cologne kann im Festnetztest 2017 seine im Vorjahr erreichte Position im guten Mittelfeld halten. Lesen Sie hier das…