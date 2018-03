Die Venturi mini (119 Euro) gehört zur Gattung der Zigarettenanzünder-Freisprecher. Der Vorteil dieser Konstruktion besteht in der dauerhaften Stromversorgung, der Nachteil in der Platzierung der 12-Volt-Buchse. Liegt diese ungünstig, ist die Venturi nicht zu sehen oder sogar im Weg.

Doch wenn der Zigarettenanzünder so sitzt wie im Bild, dann ist das kleine Ding eine sehr ansprechende Freisprechlösung. So führt die Venturi per Sprache durchs Menü, agiert als Bluetooth-Freisprecher und spielt via Bluetooth-A2DP vom Handy gestreamte Musik über die Auto-HiFi-Anlage. Zusätzlich lassen sich an ihr per Klinkenstecker MP3-Zuspieler andocken, deren Signale sie dann ans Autoradio weiterreicht. Das alles geht, weil in dem kleinen Gehäuse neben A2DP-Bluetooth und UKW-Funkübertragung ans Radio (FM-Transmitter) auch eine Freisprecheinrichtung inklusive integriertem Mikrofon steckt und sie dank USB-Buchse sogar als Ladegerät agiert.

Der Clou ist der FM-Transmitter mit RDS, so dass auch Text ins Radiodisplay wandert. Ist das Gerät dem Handy gekoppelt und mit dem Telefonbuch abgeglichen, erscheint bei Telefonaten der Anrufername im Display. Ganz schön viel Ausstattung für ein so kleines und nicht einmal teures Gerät. Im Test gestaltete sich die Suche nach einer freien Frequenz im mit Sendern dichtgedrängten Stuttgarter Funkraum etwas schwierig. Zudem muss auf langen Fahrten die Frequenz schon mal gewechselt werden, was der Fahrer während der Fahrt nicht versuchen sollte.

Aber sonst funktioniert das Ganze überraschend gut: Der Musikklang liegt nahe an ordentlicher Radioqualität. Und bei moderatem Tempo überzeugt die Venturi auch als Freisprecher. Zwar klingt sie über das Autoradio etwas nuschelig, aber recht gut verständlich. Im Festnetz gibt's ab und zu Störgeräusche, dafür klingt sie gut. Bei hohem Tempo lässt die Verständlichkeit jedoch rapide nach.

