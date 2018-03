Verstärker Marantz PM 6003 Datenblatt

© Archiv Verstärker Marantz PM 6003

© Archiv Der PM 6003 bietet in klassischer Weise zwei Tape-Schleifen an.

Wenn er auch deutlich schicker aussieht als der PM 6002 (2/08), so bringt der neue 6003 die gleiche vernünftige Ausstattung mit, etwa schaltbare Vollmetall-Klemmen für Boxenpaare A und B sowie zwei Tape-Schleifen. Wieder helfen kleine Ringkern-Drosselspulen, Hochfrequenz aus dem Phonoteil draußen zu halten - auf deutlich Frequenzgang-schonendere Weise als die üblichen Abblock-Kondensatoren. Nach wie vor bringt der aktuelle Marantz (wie auch Harmans HK 980) einen Extra-Kleintrafo mit, der auf stromsparende Weise Standby-Bereitschaft aufrecht erhält.

Blieb es auch bei der Loudness-Option, die beim Zurückdrehen der Lautstärke automatisch Bässe und Höhen anhebt, so haben die Ingenieure an dem Newcomer doch noch mal mächtig gefeilt. So etwa an der sowohl lokal als auch in der Über-alles-Korrekturschleife eingesetzten Strom-Gegenkopplung. Statt mit sensiblen Spannungen arbeitet sie mit deftigen Energiehappen, die sich durch Einstreuungen nicht so schnell beirren lassen. Zur Vorsicht wanderte die potentielle Magnetfeld-Schleuder Netztrafo nun in einen Abschirmtopf.

© Archiv Im Gegensatz zum Vorgänger PM 6002 (2/08) sitzt der Netztrafo des neuen Amps in einem Abschirmtopf.

Beim Hörtest erfreute der PM 6003 zunächst einmal mit einer recht frisch-lebendigen LP-Wiedergabe, die dem CD-Klang in kaum etwas nachstand. Und damit vermochte der Marantz wahrhaft zu brillieren. Herrlich, wie er im Bass nicht nur Masse schuf, sondern wie lebendig er es pochen und pulsieren ließ. Wunderbar, wie er Stimmen reanimierte oder wie glühend-intensiv Bluesgitarren weinen durften. Und sagenhaft, wie schön Pianoläufe perlten und glitzerten.

Da übergaben die Tester 41 Punkte und verbeugten sich tief. Und dann spendeten sie beim Doppel-Highlight-Gala-Auftritt des Traumpaars CD 6002 und PM 6003 begeistert Applaus.

Marantz PM 6003

Hersteller Marantz Preis 400.00 € Wertung 41.0 Punkte Testverfahren 1.0

