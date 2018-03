Verstärker Rega Mira 3 Datenblatt

Der Aufbau des Verstärkers Mira 3 (1000 Euro) ist wie geschleckt. Nur offenbarte er im Labor ein kleines Problem bei der Messung der Leistung: Sie ist stark abhängig davon, ob Strom und Spannung auseinanderdriften. Bei Phasenverschiebungen, wie sie viele Lautsprecher bewirken, fährt die Mira-Schutzschaltung ohne Vorwarnung, sprich ohne Zeitverzögerung sein Kräftepotential herunter.

Werden die Endtransistoren gestresst, etwa wenn der Strom gegenüber der Spannung um 60 Grad vor- oder nacheilt, reduziert sich die Leistung je nach weiteren Eigenschaften der Boxen um bis zu 90 Prozent.

Hinsichtlich Lautsprechern ist der Rega also wählerisch, ansonsten gibt er sich problemlos. Die elektronische Pegelregelung agiert in feinen 1-Dezibel-Schritten, am Vorverstärker-Ausgang lassen sich kräftigere Endstufen anschließen. Als einer der wenigen Verstärker hat der Mira 3 einen Phono-MM-Eingang.

Der Hörtest

Es lag wohl tatsächlich an der Schutzschaltung: An den im Hörtest oft verwendeten Standlautsprechern Thiel CS 3.7 wich der Mira 3 Bassimpulsen aus und flüchtete sich in eine eher mittenbetonte Gangart, wenn ihm Leistung abverlangt wurde. An kleinen Boxen, beispielsweise der Dynaudio Focus 110, wo er später wirklich betrieben wird, verriet er eine filigrane, sanftmütige Abstimmung und spielte deutlich durchzugskräftiger und feinzeichnender auf. Dann kommt auch die Qualität des Phonoeingangs zum Tragen.

Rega Mira 3

Hersteller Rega Preis 1000.00 € Wertung 40.0 Punkte Testverfahren 1.0

