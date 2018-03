Vincent CD-S2 Datenblatt

© Archiv

Der CD-S2 kommt mit einem Netzteil daher, das viele schlicht überdimensioniert nennen würden. Hier wird zwischen Laufwerk und Wandler strikt getrennt. Der Rest ist gutes Establishment: Das Laufwerk steuert Philips bei (12.2), der Wandler wurde von Burr-Brown gekauft, ein Klassiker bei 24 Bit und 96 Kilohertz. Die Tester staunen nicht, sondern nicken gefällig - so baut man gute CD-Player. Alles nicht wirklich neu, aber weit davon entfernt, veraltet zu sein.

Anzeige

© H.Härle Räumliche Trennung und vornehme Bauteileauswahl

Zwei moderne Klassiker gehen auf Kundenfang - in einer Preisregion, die vor allem Einsteiger in audiophile Welten locken soll. Das wollen andere Hersteller auch, Rotel an vorderster Front. Weshalb die Redaktion den Player RCD-02 (600 Euro, 90 Punkte) und den Amp RA-02 (600 Euro, 75 Punkte) als ideale Gegenspieler aus dem Regal holte. Doch die Vincent-Brüder konnten im Duo wie auch als Einzelkomponenten stärker überzeugen. Vor allem der Player ist Feinkost: schnell, präzise, glutvoll - bis in hochkomplexen, großen Symphonic-Rock hinein.

Der eindrucksvolle CD-S2 springt mit 95 Punkten in die High-End-Klasse. Als Team werden die beiden lange im Bewusstsein - und ganz oben in der imaginären Bestenliste "spannende Einsteiger-Kombis" - bleiben.

Vincent CD-S2

Hersteller Vincent Preis 750.00 € Wertung 95.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Vincent CD-S 1.1 II Gelungenes Update: Vincent verbesserte seinen Röhren-CD-Spieler.

Testbericht CD-Spieler Vincent CD S 4 Der Player CD S 4 (950 Euro) von Vincent besticht mit zentimerdicker Frontplatte, extra stabilem Stahlgehäuse und warm-erbaulichen Klangfarben. Testbericht CD-Player T.A.C. C 35 im Test 70,8% Ein CD-Spieler mit Röhren-Ausgangsstufe? Das ist nicht neu. Was die T.A.C.-Röhrenprofis für den C 35 ausgedacht haben,…

Testbericht Vincent CD S7 DAC im Test Den Vincent CD S7 DAC umgibt ein passgenau verabeitetes, panzerstabiles Stahlblechkleid. Was sich darunter verbirgt, zeigt der Test. Digital-Kombi-Testbericht Pro-Ject Pre Box RS Digital mit CD Box RS im Test Wir haben die Digtal-Kombi Pro-Ject Pre Box RS Digital mit CD Box RS im Test. Wie schneiden CD-Player und Verstärker in der Redaktion ab?