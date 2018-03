VIO:Networks im Test

© VIO:Networks VIO:Networks

Da Vio:networks aus Berlin keine eigenen DSL-Anschlüsse betreibt, haben wir seine virtuelle Telefonanlage "Vio:pbx" an einer DSL-16.000-Leitung der Telekom getestet. Das Angebot lässt sich zwischen drei und 1000 Teilnehmern skalieren. Dabei kann man pro Nebenstelle bis zu drei Endgeräte nutzen, etwa ein IP-Telefon, einen SIP-Client auf dem PC und ein Mobiltelefon. Alle drei übertragen auf Wunsch bei abgehenden Telefonaten die Durchwahlnummer der IP-Anlage.

Zum Leistungsumfang zählen auch Unified-Communications-Merkmale wie CTI (Computer Telephone Integration), Fax-to-Mail- und Mail-to-Fax-Unterstützung, Instant Messaging, interaktive Sprachdialogsysteme, Warteschleifen und vieles mehr. Telefonkonferenzen lassen sich mit bis zu 30 Teilnehmern führen, und auf Wunsch werden die IP-Telefonverbindungen mit VPN-Technik verschlüsselt. Wer will, kann seinen Anschluss mit der Groupware "Vio:xchange" erweitern, welche dann Funktionen wie Präsenzmanagement oder gemeinsame Dokumentenund Kalenderverwaltung als Cloud-Service bereitstellt.

Anzeige

© VIO:Networks Langsame Datenpalete: Die Testverbindungen über die Anschlüsse von Vio:networks (violette Kurve) weisen hohe Verzögerungswerte auf - nur Sipgate (türkis) ist noch schlechter.

Messergebnisse im Mittelfeld

Die von zafaco ermittelten Messwerte sind insgesamt okay, zeigen allerdings Schwächen bei der Sprachqualität: Bei fast 16 Prozent der Testverbindungen liegt der wichtige PESQ-Wert unter der kritischen Schwelle von 4,0. Auch die ermittelten Verzögerungen und Fax-Fehlerraten fielen bei vielen Testverbindungen zu hoch aus. So ergibt sich für die Berliner doch ein deutlicher Abstand zum Sieger-Trio in unserem Vergleichstest.

Fazit

Auch wenn es nicht ganz für eine Spitzenposition reicht, kommt die "Vio:pbx" auf brauchbare Messwerte. Doch bei fast 16 Prozent der Sprachverbindungen gibt es Qualitätseinbußen, auch Verzögerungswerte und Fax-Fehlerraten sind recht hoch.

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Sony Xperia Z3 im Test 86,0% Sony hat die Smartphones seiner Z-Serie schrittweise verbessert. Der Lohn der behutsamen Modellpflege: Das Xperia Z3…

Testbericht Sony Xperia Z3 Compact im Test 86,6% Das Sony Xperia Z3 Compact lässt im Test die komplette Konkurrenz hinter sich, inklusive des großen Bruders Xperia Z3. 6-Zoll-Phablet Huawei Ascend Mate 7 im Test 85,4% Das Huawei Ascend Mate 7 bringt es auf stattliche 6 Zoll Display-Größe. Nicht nur damit drängt das Phablet in der…

DECT-Telefone Philips Linea M3351 im Test Das Philips Linea M3351 erweist sich im Test als Hightech-Skulptur, die sich vor allem an Design-Fans richtet. DSL-WLAN-Router Telekom Speedport Neo im Test Mit dem Speedport Neo stellt die Telekom einen Alleskönner-Router vor, der speziell für die neuen All-IP-Anschlüsse ausgelegt ist.