Kennen Sie Huawei? So heißt der Hersteller des Vodafone 810. Wer jetzt den Kopf zweifelnd schief legt, dem sei gesagt: Merken Sie sich den Namen, die können was.

© Archiv Vodafone 810

© Archiv Der Opera-Mini-Browser tut sein Bestes, das Internet auf das kleine Display zu zaubern.

Was am Vodafone 810 zunächst auffällt, ist der Preis: Ohne Vertragsbindung kostet es nur 190 Euro, mit Vertrag wird daraus selbstredend der symbolische Euro. Billig ist das Vodafone-Handy also allemal, aber ist es auch gut? Beim ersten Kontakt wirkt das 810 unspektakulär: Es ist ein eher unauffälliger, kompakter Slider mit gerundeten Ecken und klassisch angeordneten Tasten. Auf den zweiten Zugriff beeindruckt aber die hervorragende Verarbeitungsqualität, nur die Slidermechanik hat etwas Spiel. Die Bedienung klappt dank dem firlefanzfreien Vodafone-Menü und den ordentlichen Drückern mit gutem Druckpunkt auf Anhieb. Das ist auch gut so, denn die Bedienungsanleitung spart sich im Index Begriffe wie "SMS" und "Kurzmitteilung" - eigentlich ein Unding. Dass Vodafone der Auftraggeber war, merkt man auch am rechten Softkey, der unwiderruflich ins Vodafone-live-Portal führt. Dieses wiederum bringt der Opera Mini-Browser zur Ansicht, der auf dem Screen allerdings etwas kleinteilig wirkt, was nicht zuletzt daran liegt, dass dessen 176?x?220 Pixel auf recht wenig Fläche verteilt sind. Doch der Opera Mini macht sicher das Beste aus den von der Hardware gebotenen Möglichkeiten - dennoch ist das Surfen auf dem 810 kein so beeindruckendes Erlebnis, dass es den permanenten live-Knopf rechtfertigen würde. Immerhin: Die Anzeige ist insgesamt gut und insbesondere bei normalen Menüfunktionen angenehm scharf und gut lesbar.

Komfortable PC-Software

© Archiv Der Kalender ist übersichtlich und mit Outlook kompatibel, verkürzt aber die Einträge.

Wer das 810 mittels beigelegtem Kabel an den PC anschließt, bekommt nicht den Inhalt des Handyspeichers zu sehen, sondern einen Ordner mit den Installationsdateien für den "Vodafone PC Assistant". Nach dessen Installation gestalten sich der Zugriff und die Synchronisation mit beispielsweise Outlook sehr einfach. Schade ist allerdings, dass Kalendereinträge nur sehr verkürzt übernommen werden. Mit Termininformationen wie "BMW Dr. Steinmeier..." und "Standnummer A01 in H..." ist man auf einer Messe schnell am Rande des Nervenzusammenbruchs. Doch das günstige 810 will ja auch kein Handy für Businesskasper sein. Erfreulich ist dagegen die mögliche Speicherkapazität: Vodafone gibt an, dass das Handy maximal 2 Gigabyte große MicroSD-Karten verdaut, das 810 also nicht SDHC-fähig sei. Doch im Test las es auch eine 4-GB-MicroSD klaglos. Bei den Messwerten fallen die guten Audauerwerte auf, weniger begeistert der nur mäßig effektive Sende-Empfangsteil. Doch ein connect-Strahlungsfaktor von 3,14 kann sich dennoch sehen lassen - und da das Vodafone-Netz bestens ausgebaut ist, sollten Empfangsprobleme die absolute Ausnahme bleiben.

Vodafone 810

