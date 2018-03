Vodafone Cloud im Test

© Vodafone Vodafone Cloud

Pro 25 GB für die Datensicherung

25 GB für die Datensicherung automatische Kategorisierung

automatische Kategorisierung Musikwiedergabe via Playlisten Contra eingeschränktes Datei-Sharing

eingeschränktes Datei-Sharing max. 100 MB Uploads (Browser)

max. 100 MB Uploads (Browser) nur Vodafone-Mobilfunkkunden

Smartphone kaputt, Daten weg? Nein. Mit seinem webbasierten Sicherungskonzept möchte Vodafone Kunden mit Mobilfunklaufzeitvertrag oder Callya-Prepaidtarif ärgerlichen Datenverlust ersparen. Clever: Jedes eingebundene Mobilgerät erhält ein eigenes Verzeichnis, in dem dessen Uploads auflaufen. Den Gesamtdatenbestand unterteilt der intelligente Speicherdienst selbsttätig in die Kategorien Bilder, Videos, Musik und Dokumente. So lässt sich der Verzicht auf ein vollwertiges Dateimanagement verschmerzen, zumal neben Fotoalben auch Playlisten für die Musikwiedergabe vorhanden sind. Mit Schlagworten, sogenannten Tags, versehene Dateien kann die Suchfunktion herausfiltern.

Von den Apps für Android, iOS und Windows Phone überzeugte die Android-Umsetzung am meisten. Bei der Einrichtung kann man die Datensicherung via Mobilfunk deaktivieren und festlegen, welche Kategorien synchronisiert werden sollen. Manuelle Up- und Downloads sind ebenfalls möglich. Und die Datensicherung läuft im Unterschied zur nicht ganz so flexiblen iPhone-App sogar automatisch ab. Beide Apps informieren stets über Synch-Status und die Anzahl neuer Elemente. Mit einer Fingerberührung bringt man die Datenwolke - idealerweise via WLAN - auf den neuesten Stand.

Der Funktionsumfang ist überschaubar: Share-Dateien werden zum Teil einfach in die E-Mails eingebettet, was bei Fotos noch akzeptabel sein mag, bei Dateiformaten wie PDF aber nicht klappte. Der Mobilfunkanbieter sichert den SSL-geschützten Datentransfer und die verschlüsselte Speicherung im Web zu.

