Rund zwei Milliarden Euro jährlich investiert Vodafone derzeit in den Ausbau seines Netzes. Neben dem Tuning des Mobilfunknetzes fließt von dieser Summe auch einiges ins Festnetz. Bevor die Investitionen zu einem insgesamt deutlich besseren Netz führen, kann der Aus- und Umbau jedoch auch zu Einschränkungen führen. So verwundert es zum Beispiel, dass unsere Messungen gerade bei Telefonaten innerhalb des Vodafone-Netzes recht lange Verbindungsaufbauzeiten aufzeigen. Sie dauern durchschnittlich 1,55 Sekunden - der ähnlich platzierte Mitbewerber 1&1 schafft es in weniger als der Hälfte dieser Zeit. Auch Verbindungen aus dem Vodafone-Festnetz ins Vodafone-Mobilfunknetz dauern mit durchschnittlich mehr als 5 Sekunden Aufbauzeit sehr lang.

Anzeichen für starke Netzbelastung

Und nicht nur die Aufbauzeiten sprechen für starke Netzbelastung. Auch die Anteile der Testverbindungen bei gleichzeitigem Datenverkehr mit beeinträchtigter Sprachqualität (PESQ-Wert unter der kritischen Schwelle 4,0) oder zu hohen Laufzeiten (größer 150 Millisekunden) liegen bei Vodafone recht hoch. Erfreulich ist dagegen die Sprachlaufzeit bei Verbindungen aus dem Vodafone-Festnetz ins Vodafone-Mobilfunknetz. Leicht erhöhte Fehlerraten erklären sich auch durch sporadische Ausfälle einer "Easy Box" am Teststandort Berlin sowie eine Störung der DNS-Server am Standort Offenbach während des Testzeitraums. Doch auch ohne solche Sonderfälle wäre die Leistung des Vodafone-Netzes in diesem Jahr nur mittelprächtig ausgefallen.

Dennoch scheinen die Düsseldorfer bei der Modernisierung und Verbesserung ihres Netzes auf einem guten Weg zu sein. connect und zafaco bleiben somit sehr gespannt, ob diese Maßnahmen im nächsten Jahr zu einem besseren Ergebnis führen.

connect-Urteil: gut (419 Punkte)

