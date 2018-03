© Vodafone Vodafone Smart Tab 2 7

Vodafone Smart Tab 2 7: Erster Eindruck

Kleinformat-Tablets mit 7-Zoll-Bildschirmen sind gerade dabei, sich im Markt zu etablieren. Da will auch Vodafone mitmischen und bietet mit seinem Smart Tab 2 7 einen cleveren Flachrechner an, den Sie in Kombination mit einem Mobilfunkvertrag schon ab 1 Euro bekommen.

Letzterer macht durchaus Sinn, wenn Sie mit dem Tab auch fernab von WLANs ins Internet möchten. Wobei Sie im Freien nicht wirklich viel Spaß haben werden: Dem Bildschirm fehlt es sichtlich an Brillanz, außerdem spiegelt er vergleichsweise stark. Wenn draußen die Sonne scheint, werden Sie darauf lediglich sich selbst sehen. Außerdem ist die Auflösung mit 600 x 1024 Pixeln doch recht grob.

Dafür punktet das Smart Tab mit seinem handlichen Formfaktor und der soliden Gehäuseverarbeitung. Es ist zwar einen Tick zu schwer, aber das ist zu verschmerzen. Was den Speicher angeht, stehen Ihnen intern 2 GB zur Verfügung - das ist nicht viel. Sie können den Speicher zwar erweitern, Apps aus dem Google Play Store allerdings nur auf dem internen Speicher ablegen.

Immerhin: Vodafone packt neben den klassischen Google-Diensten ab Werk noch ein paar Software-Zugaben wie Tune-In-Radio, IMDb sowie Kindle- und Office-Reader dazu.

Vodafone Smart Tab 2 7: Ausstattung

+ erweiterbarer Speicher (Micro-SD-Karten bis 16 GB)+ praktische Software-Zugaben- wenig interner Speicher- kein LTE- kein HDM

Vodafone Smart Tab 2 7: Bedienung

+ handlicher Formfaktor+ solide Gehäuseverarbeitung+ Android 4.0- Display fehlt es an Brillanz- Bedienoberfläche reagiert bei schnellen Eingaben verzögert- vergleichsweise schwer

Vodafone Smart Tab 2 7: Kaufen oder Warten?

Mit den teureren Modellen von Apple, Google oder Samsung kann das Vodafone Smart Tab 2 nicht mithalten. Wenn Sie mit dem Mini-Tablet in erster Linie im Web surfen und Ihre E-Mails verwalten möchten, dann ist das Vodafone-Angebot durchaus eine Überlegung wert.

Technische Daten

Maße: 192 x 122 x 12 mm

Gewicht: 400 g

Display: 7 Zoll, 600 x 1024 Pixel

Plattform: Android 4.0

Speicher: 2 GB, per Micro-SD-Karte erweiterbar

