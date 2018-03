Testbericht

Vollverstärker Kingrex T-20U / PSU

von Bernhard Rietschel

Der Vollverstärker KingRex T-20 U / PSU (270 / 190 Euro) dockt per USB direkt am Computer an und verstärkt digital. Sein zarter, filigraner Klang stört nicht mal im Großraum-Büro und verleitet zu genussvollen Überstunden.