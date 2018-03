Der Lavardin IS Reference (3300 Euro) ist ein ganz und gar nicht wuchtiger, aber mit Detailliebe aufgebauter Vollverstärker. Der außerordentliche Klang passt nur schwerlich in ein Punkteraster.

Vollverstärker Lavardin IS Reference Datenblatt

© Julian Bauer Lavardin IS Reference

Pro außerordentlicher Klang

außerordentlicher Klang sagenhafte Reinheit und Natürlichkeit Contra relativ magerer Bass Gut

Die Vorzüge des IS Reference von Lavardin verdeutlichen sich im Hörraum wie im Messlabor. Der Franzose produziert einen überhaupt nur knapp über dem Rauschgrund vorhandenen, völlig harmonischen Klirrverlauf mit perfekter Abstufung der Oberwellen.

Daraus lässt sich schließen, dass dieser Verstärker seine Reinheit nicht mit dem billigen Mittel Gegenkopplung erzwingt - was zu einer harten Klirrverteilung führen würde; de facto besitzt der Lavardin ein extra schnelles und nur im vernünftigen Maße wirkendes Strom-Feedback.

Der IS Reference arbeitet also wirklich mit äußerst elaborierten Schaltungen und einem bis ins Letzte ausgefeilten Layout. Darauf weist auch die Messung: Selbst bei höheren Frequenzen ändert sich das Klirrverhalten nicht wesentlich. Über den sanften, bewusst hergestellten Höhen-Rolloff des Lavardin lässt sich streiten. Fest steht, dass er im Kontext mit üblichen CD-Spielern so runder und natürlicher klingt.

Der Lavardin IS Reference wurde zusammen mit Sugden Masterclass IA 4 getestet. Hier gelangen Sie zum ausführlichen Testbericht .

Lavardin IS Reference

Hersteller Lavardin Preis 3300.00 € Wertung 54.0 Punkte Testverfahren 1.0

