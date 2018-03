Vollverstärker Moon i.5 Datenblatt

© Archiv Vollverstärker Moon i.5

© Archiv Dank Halbleiterschaltern lässt sich der Moon sowohl bei der Eingangswahl als auch bei der Lautstärke fernbedienen. Rechts neben der Kopfhörer-buchse lassen sich mobile Geräte anschließen.

Anzeige

Die Produkte, die Simaudio unter dem Namen Moon verkauft, genießen seit den doppelten Highlights für die Phonostufen (4/09 & 6/09) bei den stereoplay-Redakteuren den allerbesten Ruf. Da war dann natürlich die Spannung groß, wie der neue, günstige Vollverstärker aus Kanada sich macht. Dabei ist es nur konsequent, dass der i.5 keine Phonoeingänge besitzt. Der Aufbau mit vergoldeten Leiterbahnen ist so blitzsauber wie bei den externen Phonostufen. Dabei benutzen die Kanadier für die Eingangswahl Halbleiter-ICs und für die Lautstärkeregelung ein hochwertiges Alps-Motorpotentiometer, was den i.5 komplett fernbedienbar macht.

Bis auf ein Paar Integrierte Operationsverstärker ist die Signalverstärkung Einzeltransistoren überlassen, um in strompotenten bipolaren Leistungstransistoren zu enden. Ein Korrektursignal wird dann nicht an den Eingang geführt, da man bei Moon nur auf lokale Gegenkopplung vertraut. Damit aber es dem Verstärker nicht an Strom mangelt, hat man in Boucherville, Quebec einen feisten Ringkern-Trafo und ordentliche Sieb-Elkos eingebaut.Nicht so berauschend ist aber die Tatsache, dass der i.5 keinen Ausgang für Aufnahmegeräte besitzt.

© Archiv Hochwertige Bauteile und eine blitzsaubere Verarbeitung zeichnen den i.5 aus. Die komplette Endstufe ist mit Einzeltransistoren bestückt, und die Leiterbahnen sind hübsch vergoldet.

Da der i.5 einen Pre-Out hat, kann man diesen als Notbehelf verwenden, wobei aber dann auf die Stellung des Lautstärkereglers geachtet werden muss. Dafür werden sich Liebhaber mobiler Geräte über eine 3,5-Millimeter-Buchse vorne freuen.

Im Hörraum wartete aber natürlich kein billiger MP3-Spieler, sondern der Netzwerkplayer Linn Klimax DS Dynamik, um dem Moon i.5 als Musikquelle zu dienen. Und schon die ersten Take begeisterten, da sich der i.5 sowohl engagiert als auch feinfühlig präsentierte.

So schaffte er in Tutti-Einsätzen mehr Ordnung als etwa der Vincent SV 121. Die räumliche Darstellung von Orchestern gelang dem Moon deutlich realistischer, weil er sie größer abbildete, ohne dabei die Grenzen einzelner Instrumente zu verwischen.

© Archiv

Weil er so den SV 121 deutlich distanzierte, war der Vergleich zum stereoplay Highlight Naim Nait 5i (6/08) an der Reihe. Der aber verteidigte sich mit sehr direkter Ansprache und etwas natürlicheren, weil klangfarbenreicheren Mitten. Dafür konnte der Moon in den Höhen mehr Glanzlichter setzen, ohne aber hell zu wirken. Und wenn der Naim bei lauten Passagen minimal eng erklang, blieb der i.5 lockerer und standhafter. So gab es ein Patt, und nur der 100 Eure höhere Preis sowie das Fehlen eines Tape-Ausgangs verhinderten, dass der Moon ein Highlight verliehen bekam. Den Sieg in diesem Vergleichstest aber trug er trotzdem davon.

+ Piekfeine Verarbeitung, ausdrucksvoller Klang

- Kein Tape-Out

Moon i.5

Hersteller Moon Preis 1100.00 € Wertung 45.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Vollverstärker Moon i1 Trotz der bescheidenen Leistung zeigte der Verstärker Moon i1 (1650 Euro) keinerlei Ermüdungserscheinungen im Hörtest. Im Gegenteil: Orchestermusik…

Vollverstärker Simaudio Moon 340i im Test Der Moon 340i bietet trotz seiner kompakten Bauform viele Anschlüsse und Funktionen. Wie klingt der Vollverstärker im Test? Transistor-Vollverstärker Arcam A49 im Test - Ganz große Pläne Wir haben den Arcam A 49 im Test. In Sachen Ausstattung und Bedienung sowie bei der Bass-Wiedergabe kann der Transistor-Vollverstärker überzeugen.

Vollverstärker Marantz PM 7005 im Test Auf den ersten Blick gleicht der neue Marantz-Verstärker der 7000er Serie dem Vorgänger. De facto tritt er aber nicht nur mit dem bewährten Klang,… Vollverstärker Technics SU C700 im Test Der Technics SU C700, ein digitaler Schaltverstärker, erweist sich im Test als echtes Schmückstück, bei dem man einen deutlich höheren Preis erwarten…