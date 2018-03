Vollverstärker Peachtree Audio Nova im Test Datenblatt

von Bernhard Rietschel

Höherpreisige MP3-Player a la iPod, Zune, Zen und Co. sind kleine Klangwunder, die nicht nur unterwegs für Hörvergnügen und Abwechslung sorgen. Doch können die Wundermänner nur selten im Wohnzimmer ihre wahre Kraft ausspielen, da häufig nicht die richtige Anlage vorhanden ist beziehungsweise oftmals nicht die Bereitschaft existiert, in ein adäquates Wiedergabemittel zu investieren. Dabei würde den Musikzwergen ein Hifi-Instrument wie das Peachtree Audio Nova richtig gut zu Gesicht stehen. Anders als CD-Player, die es immer noch in großer Auswahl für jeden Qualitätsanspruch gibt, stehen bei erschwinglichen Netzwerkplayern nur zwei Quasi-Monopolisten zur Auswahl: Von Logitech gibt es die Squeezeboxen und von Sonos die Zone Player. Ein geniales Bedienkonzept bieten beide, preisbezogen hervorragenden Klang auch - geschätzte 99 Prozent aller Besitzer werden nie auf die Idee kommen, dass da noch was zu holen ist.Für das restliche Prozent haben Sonos und Logitech Digitalausgänge, die eine externe Wandlung der gestreamten Daten erlauben. Der audiophile Sonos-Fan kombiniert also seinen Zone Player mit einem externen Konverter. Der high-endige Logitech-Hörer tut dasselbe mit seiner treuen Squeezebox. Die junge Firma Peach tree Audio hat sich mit ihren edlen Wandler-Vollverstärkern genau auf diese Klientel spezialisiert.

Das Sonos-Dock

Der Nova kann über optische, Koax- und USB-Eingänge mit bis zu fünf Datenlieferanten Kontakt aufnehmen. Eine besondere Vorliebe hat er jedoch für die Sonos-Player ZP-80 und ZP-90, denen er sogar einen maßgeschneiderten Parkplatz freihält: Die kalifornischen Netzwerker flutschen bündig in das Heck des Peachtree, womit wirklich alles, was man für eine hervorragende Stereoanlage an Elektronik braucht, in dem bildschönen Hochglanz-Gehäuse des Nova verstaut ist.Um die Daten vom integrierten Sonos zum Peachtree zu transferieren, reicht ein 15 Zentimeter kurzes Cinchkabel-Schwänzchen, das leider nicht beiliegt, sich aber billig und mühelos basteln lässt. Zur Not geht auch ein beliebiges anderes Cinchkabel. Über die kurze Distanz würde wohl auch eine nasse Paketschnur ausreichende Übertragungseigenschaften besitzen, zumal der Wandler im Peachtree mit suboptimal verwackelten und verschliffenen Bits sehr gut zurechtkommt.Seine legendäre Immunität gegenüber digitalen Taktschwankungen ist aber nur eine der vielen positiven Eigenschaften des im Peachtree verbauten ESS "Sabre" Achtkanal-DACs. Durch geschickte Kombination von jeweils vier seiner Wandlerzüge bringt es der teure, beispielsweise auch in den High-End-Playern von McIntosh verbaute Chip auf die momentan besten Störabstände weit und breit.

© Archiv Schöner Aufbau: Der ESS-DAC samt Entourage aus teuren organischen Elektrolyt- Kondensatoren; die roten WIMA-Folien links daneben sind Teil des Ausgangs-Analogfilters.

Die Weichmacher

Das Digitalfilter des Sabre-Chips lässt sich mit einem Schalter auf der Rückseite zwischen "slow" und "sharp" umschalten. Der Autor, der bei ähnlichen Optionen an anderen DACs meist "slow" bevorzugt, fand in diesem Fall "sharp" besser, aber das kann je nach Quellgerät und Lautsprechern variieren.

Ähnliches gilt für die stolz durch ein Glasfenster an der Front glimmende Doppeltriode (Electro Harmonix 6922), die sich über einen "Tube"-Taste auf der Fernbedienung ins Spiel bringen lässt: Nicht in allen Betriebsarten ist der durch den Glaskolben erhöhte, dafür harmonischer gestufte Klirr wirklich vorteilhaft. Man muss die Röhre an dieser Stelle als mildes Klangtuning begreifen, das vor allem datenreduzierter Musik, etwa vom Internetradio, mehr Oberton-Luft und harmonische Fülle einhauchte, während bei erstklassigem Quellmaterial der Hochton dadurch auch mal unnötig ausfransen konnte [...]

Fazit

Wer die im Nova eingebauten Endstufen nutzen will, sollte hochohmige, wirkungsgradstarke Lautsprecher probieren. Völlig problemlos ist der Betrieb an externen Amps und - noch besser - Aktivlautsprechern. Die wunderbar saubere, musikalisch klare Kombi mit der Focus 110A gehört klar in die Rubrik "Ideale Anlagen". Den ausführlichen Artikel mit weiteren Details und Messdiagrammen finden Sie in der kommenden audio 6/09, die es ab dem 8. Mai überall im Zeitschriftenhandel gibt.

Testprofil Peachtree AudioNova Peachtree-Audio 1.300 Euro Vollverstärker mit D/A-Wandler Weitere Details 80 Prozent Prädikat:

Spitzenklasse Testurteil sehr gut Preis/Leistung sehr gut

Peachtree Nova

Hersteller Peachtree Preis 1300.00 € Wertung 80.0 Punkte Testverfahren 1.0

