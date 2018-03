Vorstufe Cayin SP-30 S Datenblatt

In der Vorstufe SP-30 S sieht es schon deutlich moderner aus als in der Endstufe: Die zwei Röhren vom Typ ECC82 plus eine 12AX7 sitzen auf einer sauber layouteten Platine, umringt von lauter neuzeitlichen Bauteilen. Die Bedienung ist betont minimalistisch, hat aber ihren eigenen Charme: Per Up- und Down-Schalter lässt sich zwischen den Eingangsquellen wählen, eine davon MM Phono; ein großer Drehregler steuert die Lautstärke - fertig. Lediglich ein kleines rotes Bullauge auf der Front signalisiert, dass sich alle Funktionen auch fernbedienen lassen.

© H.Härle Sauberes Layout: Röhrenbestückungen vom Typ ECC82 übernehmen in der SP 30 S die Verstärkung.

Hörtest

Viel Zeit nahm sich die Redaktion mit der Vorstufe: Gegenüber der Densen B-200 (AUDIO 11/06) lag die Cayin leicht vorn, womit sie neben anderen Röhren einen tollen Platz in der High-End-Klasse einnehmen kann. Einzig ihr Phono-Eingang fiel etwas ab: Die Klangfarben diverser neutraler Tonabnehmer verblassten in den Mitten bei Rachmaninoffs 2. Klavierkonzert (Rubinstein/Ormandy, RCA). Ein externer Phono-Verstärker bringt die Kette weiter, die Röhren-bestückte Pro-Ject Tube Box Mk II (AUDIO 3/06) passte perfekt.

Cayin SP 30 S

Hersteller Cayin Preis 1800.00 € Wertung 100.0 Punkte Testverfahren 1.0

