Vorstufe Vincent SA-31 MK

Eine Vorstufe hat eigentlich einen undankbaren Job: Zwischen modernen Hochpegel-Quellen und Endstufen sind ihre Verstärkungsdienste eigentlich gar nicht nötig. Der universellen Kombinierbarkeit zuliebe muss sie die Eingangsspannung also einerseits verstärken, sie dann aber in aller Regel wieder unter den Ursprungswert herunterdämpfen.

Bei all dem elektrischen Hüh und Hott klanglich mehr zu nützen als zu schaden, ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die selbst sehr teuren Konstruktionen nicht immer gelingt. Vincent kontert diese Schwierigkeiten mit einer blitzsauber konzipierten Schaltung, die den eigentlichen Verstärkerjob russischen Röhren überantwortet: In der Eingangs- wie in der Ausgangspuffer-Stufe arbeiten je zwei Doppeltrioden 6_N_16 in besonders klirrarmer Differenz-Gegentaktanordnung. Die miniaturisierten, gerade mal Kugelschreiber-dicken Vakuumkolben gelten als sehr langlebig und sind, auch wegen ihrer in Relation zur Größe recht dicken Glaswand, zudem weitgehend unempfindlich gegen Mikrofonie-Einflüsse. Im Vincent arbeiten sie nicht auf sich allein gestellt, sondern mit Halbleiter-Unterstützung im Ausgang. So soll der SA-31 MK die hohe Linearität und das subjektiv angenehme Klirrverhalten seiner Röhren auch gegenüber etwas schwerer zu treibenden Endstufen und/oder langen Kabelstrecken durchsetzen.

Merklich eingebremst wurde der Elan der Vincent-Endstufe, wenn statt der teuren Referenz (Accuphase C-2810) die hauseigene SA-31_Mk die Rolle des Anstifters übernehmen musste. Die traumhaft kraftvollen, markig-konturierten Basswellen, zu denen die 331 fähig ist, schienen nun zu früh zu brechen und an Wucht und Volumen zu verlieren, was das Klangbild der Kombi etwas zu sehr ins Vordergründige rutschen ließ. Das ist kein ernsthaftes Problem, denn in der Preisklasse der Vincent vollbringt auch die Konkurrenz keine Wunder. Angesichts der enormen Qualitäten der Endstufe empfiehlt AUDIO jedoch, von vornherein eine bessere Vorstufe zu wählen - oder deren Funktion ganz einzusparen und stattdessen entweder einen passiven Schalter/Regler a la Creek OBH-22 oder gleich eine regelbare Quelle (T+A MusicPlayer, Linn Majik DS, Sonos ZP-90) direkt anzuschließen.

