Vorverstärker Linn Majik Kontrol

Die Majik Kontrol stammt direkt von der Exotik (Test in stereoplay 10/05) ab, die sich wiederum die analoge Platine mit der Surround-Vorstufe Kinos (11/04) teilt.

© Archiv Da sich die Vorstufe Majik Kontrol nur um Zweikanalsignale kümmert, ließ Linn viele Bauteile weg, die die Exotik für den Mehrkanalbetrieb benötigt.

Da aber die Majik Kontrol eine reine Stereo-Vorstufe ist, "fehlen" viele Bauteile, die bei der Exotik für die optionale Mehrkanaligkeit zuständig sind. Dies wiederum lässt noch besseren Klang erwarten, da das bei Linn übliche (und dort vorbildlich störarme) Schaltnetzteil weniger belastet wird und keine ungenutzen Sektionen die übrig geliebenen Bauteile beeinflussen können.

Der Pusrismus ging aber nicht so weit, dass Linn auf die Anbindung an das eigene Multiroom-System Knekt verzichtete. So kann die Majik Kontrol innerhalb dieses Konzepts vier Räume mit symmetrischen Hochpegelsignalen versorgen.

Konsequenter Weise gib es auch RS-232-Ein/Ausgänge, denn mit dieser Schnittstelle sind nicht nur Updates möglich, sondern auch Steuerung durch Touch Panels.

Neu ist die Phonoplatine mit separater Schaltung für MM- sowie MC-Abtaster. Die doppelte Auslegung der Platine bietet beiden Abtasterprinzipien perfekte Arbeitsbedingungen. Dass dieses Konzept aufgeht, zeigten auch die herausragenden Labormesswerte.

© Julian Bauer Die Phonoplatine der Majik Kontrol ist beidseitig bestückt und hat jeweils eine separate MM- und MC-Schaltung.

Im Hörraum fühlten die Tester der Majik Kontrol auf den Zahn. Und schon mit CD-Kost überzeugte sie mit lockerem musikalischen Fluss, feinen Obertönen sowie einer ausgesprochen deutlichen Artikulation von Gesangsstimmen; die Tester meinten förmlich an den Lippen der brasilianischen Sängerin Cibelle ("The Shine Of Dried Electric Leaves") zu hängen, so klar hörten sie auch die kleinsten Nuancen. Die Kontrol klang sogar einen Hauch besser als die formidable Exotik, was aber nicht ganz für einen weiteren Klangpunkt reichte.

Dies aber ermöglichte die Phonoplatine, denn ob die Tester das Highlight Reson Reca (2/06) als MM-Typ oder die MC-Referenz Lyra Titan i (6/06) in den Linn Ekos auf dem Nouvelle Platine (8/01) montierten, immer spielte die Majik Kontrol nun deutlich stimmungsvoller, ergreifender und mit natürlicheren Klangfarben als über den CD-Eingang. Wodurch sie für Schallplatten-Liebhaber ein ganz heißes Eisen ist.

