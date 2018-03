© WantsApp WantsApp

Die Hintergrundgrafik von WantsApp ist die wahrscheinlich bekannteste - und aus heutiger Sicht hässlichste - Tapete der 70er Jahre. Und diese ist perfekt passend für eine iOS-App, mit der man Dinge verschenken kann, die für den Sperrmüll irgendwie zu schade sind. Die Registrierung bei WantsApp ist kostenlos, anschließend kann man in den weitgehend nach Entfernung vom eigenen Ort sortierten Angeboten stöbern und über den "Want it!"-Button zuschlagen.

Eine Chat- und eine öffentliche Kommentarfunktion sind integriert. Will man selbst etwas loswerden, ist das Angebot mit Bild schnell und einfach eingestellt. Mit dieser App macht man nichts falsch, also einfach mal ausprobieren - die meisten Kleinanzeigen- und Flohmarkt-Apps bieten in diesem Bereich aber ein deutlich größeres Angebot.

