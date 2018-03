© Web.de Web.de Cloudspeicher

Pro bis zu 10 GB Gratisspeicher

bis zu 10 GB Gratisspeicher praktische Dateiverwaltung über Webbrowser und Android-App

praktische Dateiverwaltung über Webbrowser und Android-App gute Apps für Android und iOS Contra überschaubarer Funktionsumfang

überschaubarer Funktionsumfang Speichergrenze bei 100 GB

Anzeige

Web.de Online-Speicher im Test: Ein ausuferndes Funktionsangebot sucht man hier vergeblich. Dieser Online-Speicher konzentriert sich auf das, was der Name verspricht. Und auch Freigaben beherrscht er gut - vor allem über iPhone und Co. Wer das maximale Freispeicherkontingent abgreifen möchte, braucht ein Freemail-Postfach und muss die Desktop-Anwendung für den Windows-PC sowie die App für iPhone, iPad oder Android installieren.

Dann gibt's neben 10 GB auch noch den höchsten Komfort. Dropbox-typischer Vorteil des PC-Programms: Es bindet den Online-Speicher als virtuelles Laufwerk ein und steuert den automatischen Abgleich. So sind die Online-Daten prompt verfügbar. Über die Weboberfläche und die Mobil-Apps läuft die Pflege des Datenbestands auf Anhieb rund.

Lesetipp: Dropbox im Test

Schade ist nur, dass Dateiuploads via PC-Browser die Weboberfläche blockieren. Im Tablet oder auf dem Smartphone erleichtert der direkte Zugang zur Android-Ordnerstruktur das Hochladen der gewünschten Dateien. Wer Datenvolumen fürs mobile Internet sparen will, nutzt die Offline-Funktion und lädt Dokumente oder Medieninhalte zu Hause via WLAN auf das Mobilgerät.

Lesetipp: WLAN-Repeater von AVM im Vergleich

Beim Teilen über die Weboberfläche gibt man per E-Mail ein Verzeichnis frei. Die Gäste erhalten einen Link, der zu den freigegebenen Dateien des Gastgebers führt. Die iOS-App gibt wahlweise Ordner oder Dateien frei und glänzt mit automatischem Foto-/Video-Upload, der auf WLAN begrenzt werden kann. Android-Nutzer können Dateien als Mail-Anhang sharen.

Das GMX MediaCenter deckt sich weitgehend mit der hier vorgestellten Gratis-Offerte. Kein Wunder, denn beide Anbieter gehören wie 1&1 zu United Internet und beide versprechen die Daten in inländischen Rechenzentren nach den hierzulande geltenden strengen Datenschutzrichtlinien vorzuhalten.

Anzeige

Mehr zum Thema Cloudspeicher Online-Speicherdienst Box im Test Der Online-Speicherdienst Box punktet im Test mit gut gemachten Apps für iOS, Android und Co. Die Gratisversion wirkt allerdings etwas unspektakulär.

Cloud-Speicher Microsoft OneDrive im Test Microsoft OneDrive überzeugt im Test mit viel Cloud-Speicherplatz und guten Apps. Dennoch gibt es Schwächen. Lesen Sie unseren Testbericht. Cloud-Speicher Telekom Mediencenter im Test Wir haben den Telekom-Cloud-Dienst Mediencenter im Test. Die Apps sind einsteigerfreundlich und Dateien schnell geteilt. Doch ein paar Dinge stören…

Cloud-Speicher Vodafone Cloud im Test Der Mobilfunkprovider spendiert nur seinen Kunden kostenlosen Online-Speicher. Die Multimedia-Cloud versucht auf elegante Weise Fotos, Videos und… Cloudspeicher Amazon Cloud Drive im Test Amazon verwöhnt gute Kunden mit Platz ohne Ende in der Amazon Cloud. Deren Hauptaufgabe: Bei Amazon erworbene Medieninhalte bereitstellen. Ansonsten…