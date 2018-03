© WeSC WeSC RZA street white

Pro geschlossene Bauweise

geschlossene Bauweise integrierte Fernbedienung Contra

Anzeige

Kennen Sie WeSC? Vielleicht lautet die Antwort "Ja"; aber wahrscheinlich bringen Sie das Unternehmen, das stylische Produkte zu allen erdenklichen Lebensbereichen offeriert, nicht mit Kopfhörern in Verbindung. Für HiFi-Fans ist WeSC damit erst einmal aus einer anderen Welt.

Am Ende des Tages ist es aber nicht inkonsequent, avancieren Kopfhörer doch längst zu einem Stück Lebenskultur, mit dem man persönlichen Stil offen zeigt. In der Hierarchie der beeindruckenden Vielfalt der WeSC-Kopfhörer rangiert der RZA street white an zweiter Stelle und wildert mit 170 Euro im Revier angestammter Konkurrenz. Scheu kennt der schicke On-Ear-Kopfhörer aber keine, denn technisch ist er up-to-date. So verantworten leichte 40-Millimeter Membranen mit teuren Neodymmagneten die Signalreproduktion in geschlossener Bauweise. Außengeräusche stören das Musikerleben so spürbar geringer.

Die Gelenke der Ohrmuscheln lassen sich zusammenklappen, sodass der RZA bequem verstaut werden kann. Bequem ist auch die in das Kabel integrierte Fernbedienung mit Lautstärkesteuerung und Mikrofon zur Freisprechfunktion via Mobiltelefon. Willkommen in der HiFi-Welt.

Download: WesC RZA Street

Anzeige

Mehr zum Thema On-Ear-Kopfhörer Beyerdynamic T-51p im Test 78,0% Mit niedriger Impedanz soll sich der Beyerdynamic T-51p besonders für den mobilen Einsatz eignen. Wir haben den…

On-Ear-Kopfhörer Bowers & Wilkins P7 im Test 85,0% Der B&W P7 wirkt, eingehüllt in feinstes Leder, äußerst edel. Kann der Klang des On-Ear-Kopfhörers auch im mobilen… On-Ear-Kopfhörer Grado PS 500 im Test Der Grado PS 500 ist durch seine offene Bauweise eher für den Einsatz zu Hause geeignet. Warum der On-Ear-Kopfhörer dennoch einen Platz im Reisekoffer…

On-Ear-Kopfhörer JBL Synchros S 700 im Test 85,0% Der JBL Synchros S 700 ist mit einem digitalen Signalprozessor ausgestattet. Wie dieser sich auf den Klang des… On-Ear-Kopfhörer Sennheiser Momentum On-Ear im Test Das kleinere Modell des Sennheiser Momentum gibt es in einer Reihe modischer Farben. Wie der On-Ear-Kopfhörer klingt, verrät der Test.