© wetter.info wetter.info

Faktbox

Name: wetter.info

Version: 2.1 / 1.5

Betriebssystem: iOS / Android

Preis: kostenlos

Download-Link: iTunes / Google Play

Systembasis & Handhabung: 36 von 50 Pkt.

Funktionalität: 40 von 50 Pkt.

Gesamturteil: gut (76 Pkt.)

Anzeige

In der Kerndisziplin gehört Wetter.info zu den besten Wetter-Apps. Die Vorhersagen sowohl für den aktuellen Tag als auch für die drei Folgetage waren in der Summe sehr gut. So war die App während der Testphase zuverlässig und lag mit im Durchschnitt gerade mal einem verschätzten Grad absolut im grünen Bereich.

Nur vereinzelt haben wir leichte Abweichungen von maximal drei Grad Celsius plus oder minus festgestellt - das war allerdings die absolute Ausnahme.

Funktionalität: Keine automatische Standortbestimmung

Ansonsten zeigt der Funktionsumfang hier und da ein paar Lücken. Beispielsweise ist Wetter.info eine der wenigen Wetter-Apps, die den eigenen Standort nicht automatisch - also via GPS-Ortung - abrufen kann. Verzichten muss man auch auf Angaben zu Taupunkt und Luftdruck sowie die zu erwartenden Sonnenstunden.

Die besten Koch- und Rezepte-Apps

Dafür sind ein schickes Niederschlagsradar, praktische Übersichtskarten und Wettervideos an Bord.

Die grafische Umsetzung der App ist im Vergleich zu anderen Wetter-Apps sehr schlicht gehalten, Animationen sind die Ausnahme. Auch die Sonnen-, Sturm- oder Regen-Piktogramme sind eher zurückhaltend und dezent designt.

Unwetterwarnung, Regenradar: Mit diesen Apps bleiben Sie trocken

Dadurch bleibt die Benutzeroberfläche übersichtlich - hier kommt der Nutzwert klar vor der Optik. Werbung gibt es abgesehen vom "Powered-by-Telekom"- Banner keine, obwohl die App kostenlos ist.

Anzeige

Mehr zum Thema Wetter-App Weather Pro im Test Kaum eine Wetter-App bietet so viele Funktionen wie Weather Pro. Im Test lieferte die App zudem sehr genaue Vorhersagen. Im Moment gibt es nichts…

Benzinpreis-App TankenApp im Test Mit aufwendiger Gestaltung, Echtzeitabgleich und weiteren tollen Zusatzfunktionen ist die TankenApp im Test ungeschlagen. Benzinpreis-App Mehrtanken-App im Test Schlichte Gestaltung, direkter Abgleich mit dem Webportal sowie dem Kartellamt: Mehrtanken ist eine gute Benzinpreis-App, die im Test kaum Wünsche…

Benzinpreis-App Clevertanken-App im Test Die App des Webportals Clever-tanken.de konzentriert sich aufs Nötigste: Der abgespeckte Funktionsumfang wird im Test durch aktuelle Preise… Benzinpreise-App Benzinpreise im Test Die App Benzinpreise zeigt im Test einen überdurchschnittlichen Funktionsumfang. Ohne Werbung wird's allerdings teuer.