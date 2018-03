Wikipedia App im Test

© Wikipedia Wikipedia App

Wikipedia hat mit dem Konzept einer offenen Autorengemeinschaft die klassischen Enzyklopädien und Lexika in den Augen Vieler überflüssig gemacht. Angesichts von mehr als 1,7 Millionen Einträgen alleine in der deutschsprachigen Wikipedia scheint dieses Online-Lexikon tatsächlich unschlagbar. Wie selbstverständlich gibt es neben der normalen und der mobilen Webseite auch eine kostenlose App, mit der man bequem und überall auf alle Einträge zugreifen kann.

Die App ist eher schlicht, aber funktional gestaltet. Sie lässt sich einfach und intuitiv bedienen, das Layout der Artikel kennen wir von der Webseite. Funktionalitäten wie der zufällig ausgewählte "Artikel des Tages", die Darstellung historischer Ereignisse am aktuellen Datum oder die Anzeige von Einträgen zur direkten Umgebung ("In der Nähe") regen zum Stöbern an.

Systembasis & Handhabung: 38 von 50 Pkt. (iOS) / 40 von 50 Pkt. (Android)

Funktionalität: 34 Pkt. (iOS) / 37 Pkt. (Android)

Gesamturteil: 72, befriedigend (iOS) / 77, gut (Android)

Praktisch auch, dass man sich einzelne Artikel herunterladen kann, um sie später in Ruhe offline zu lesen. Besonders die Suchfunktionen sind hilfreich, Features gibt es insgesamt genug. Schade nur, dass man keine einfachen Lesezeichen setzen kann, sondern die favorisierten Artikel herunterladen muss.

Die Android-Version bietet übrigens insgesamt etwas mehr: So kann man auf dem iPhone die Schriftgröße nicht einstellen, auf den Samsungs dieser Welt aber schon. Dafür zeigte die Android-Version als "Artikel des Tages" den Eintrag von vorgestern an ...

Pro

> 1,7 Millionen Einträge

kostenlos

Zugriff auf weitere Sprachwikis

man kann sich Artikel herunterladen, um sie später offline zu lesen

Contra

keine einfache Favoritenliste/Lesezeichen

