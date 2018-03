© Archiv Yahoo Messenger im Test

Der Yahoo Messenger bietet größtenteils Durchschnittsware und einige kleine Extras. An die inzwischen von Ex-Google-Managerin Marissa Mayer geführten New-Economy-Helden der 90er Jahre geht wie üblich der Preis für das grässlichste App-Icon.

Dank Kopplung an den Yahoo-Account darf der Messenger auch im Wechsel mit einem Webclient oder anderen Clients am heimischen Rechner benutzt werden; um die Benachrichtigung für eingehende Nachrichten stets am richtigen Gerät auszulösen, kann man die "Abmelde-Präferenz" in der App vorgeben.

Nett sind die Optionen zur Textformatierung und die Möglichkeit, beliebige Dateien anzuhängen - auch von der SD-Karte. Außer den Yahoo-Kontakten lassen sich auch Nutzer des ehemaligen MSN Messengers anfunken; und last but not least sind sogar Chats mit Facebook-Nutzern möglich. Alles in allem eine runde Sache.

