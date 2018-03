Yamaha CD S 1000

Yamaha CD-S1000 Datenblatt

© Archiv

Nicht nur diese Wandlerbestückung, auch der ganze sonstige Aufbau des Players gleicht dem des großen 2000ers (AUDIO 2/08): das gleiche SACD-taugliche Laufwerk mit seiner traumhaft geräuschlos gleitenden Alu-Lade, das gleiche perfekte Gehäuse, die gleiche opulent bestückte Audioplatine. Dort fehlen lediglich die symmetrischen Ausgänge - ihr Platz bleibt ebenso frei wie die Nische für den zweiten Trafo, der im 2000er die Audio-Baugruppen separat versorgt.

© J.Winkler Rückansicht

Hörtest

Während der Vergleichspartner Creek Evo mit herrlich süffiger, intensiver Streicher- und Stimmwiedergabe seine etwas flachere Bühne wettmachte, versuchte es der Yamaha mit bedächtigerem Tempo und einem Hauch mehr Mentholfrische in Stimmen, was nicht ganz so gut ankam: Montserrat Caballe (AUDIO-CD Great Music 1, Bose) trat über den Creek leibhaftiger in den Hörraum, die Streicher-Einleitung zwang förmlich zum Mitsummen. Der Rega blieb tonal eher auf der trockenen Seite, konnte aber erstaunlich tief in die Aufnahme hinein- und um die Sängerin herumleuchten. Dass er dies schafft, ohne die Musik künstlich aufzuhellen, ist das eigentliche Kunststück.

Hersteller Yamaha Preis 900.00 € Wertung 95.0 Punkte Testverfahren 1.0

