Der RX-V 861 von Yamaha (900 Euro) zeigt seine stereophile Neigung schon auf der Front: mit dem "Pure Direct"-Knopf. Damit schalten sich sämtliche Schaltkreise aus, die nicht für die unmittelbare Wiedergabe eines Stereo-Signals gebraucht werden - also Display, Videoplatine und auch DSP. Das Ergebnis ist deutlich artikulierter als mit eingeschalteter Peripherie. Wem das nicht reicht und wer obendrein die passenden Terminals an seinen Boxen parat hat, der kann den mit sieben Endstufen gesegneten 861 auch zum Bi-Amping überreden. Die Verstärker für die Surround-Back-Kanäle kümmern sich dann beispielsweise nur um den Mittelhochton, während sich die Front-Kanäle dem Bass widmen - eine für Stereo-Signale bewährte Gewaltenteilung.

Selbst komprimierte Zweikanal-Klänge erhalten vom Yamaha noch ein Hochglanz-Finish. Dank "Music Enhancer" wird auch die magerste MP3-Datei aufgemöbelt - mit verblüffend gutem Ergebnis. Wer einmal seinen iPod über die optionale Docking-Station mit dem RX-V 861 verbandelt, wird das Soundverbesserungsprogramm bei komprimierten Stücken nicht mehr missen wollen. Apropos Programm: Traditionell bietet Yamaha ein umfangreiches Bouquet an DSP-Effekten an. Egal, ob Stereo oder Multikanal, jeder kommt hier auf seine Kosten - bei Funktionen namens "Role Playing Game" auch Zielgruppen, die man nicht unbedingt mit audiophilen Ambitionen in Verbindung bringt.

Hörtest

Der Yamaha RX-V 861 gab sich leichtfüßig und klar; aber er beschäftigte sich eine Spur zu sehr mit feinen Details, um stets den Überblick über das Ganze zu wahren. Und Stereo? Da zeigte sich, dass AV-Receiver eben auch zweikanalig Spaß bereiten können. Eine überlegene Vorstellung bot der Yamaha dank satt klingendem Klavier, druckvoller Percussion und melodiösen Bassläufen.

Hersteller Yamaha Preis 800.00 € Wertung 52.0 Punkte Testverfahren 1.0

