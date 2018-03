© Yezz Yezz Andy A5QP

Das Andy A5QP des amerikanischen Herstellers Yezz tritt mit einer protzigen Ausstattung an: Ein Octa-Core-Prozessor und das 5-Zoll-Display sollen es zur mobilen Konsole für 3D-Games machen. Und auch die Foto-Ausstattung mit 13-Megapixel-Kamera samt 5-Megapixel-Frontkamera für Selbstporträts macht auf dem Papier einiges her.

Das Yezz Andy A5QP gibt's bei Amazon für gerade mal 300 Euro. Ein echtes Schnäppchen also? Nicht ganz. Denn auf den zweiten Blick hat das Android-Smartphone an vielen Stellen letztlich doch die dem Preis angemessene Mittelklasse-Ausstattung: Das Display bietet HD-, und eben keine Full-HD-Auflösung, der Speicher lässt sich zwar erweitern, ist mit gut 5 GB an frei verfügbarem Platz aber nicht gerade üppig, LTE für schnelles Internet fehlt. Und das Menü brachte im Test gelegentlich schlecht übersetztes Englisch ans Licht.

Benchmark: Mehr Schein als sein

Und wer auf eine tolle Performance des MediaTek-Prozessor MT6592 mit seinen acht Kernen und Taktraten von 1,66 GHz hofft, wird zumindest von den einschlägigen Benchmark-Tests enttäuscht: Beim Antutu-Benchmark kommt das Andy A5QP auf rund 27.500 Punkte und liegt damit in etwa gleich auf mit dem Samsung Galaxy S4. Dessen Nachfolger, das Galaxy S5, kommt zum Vergleich auf 35.000 Punkte.

Also muss man abraten? Keinesfalls: Das Yezz Andy A5QP bringt eine gute Ausstattung samt Dual-SIM-Funktion mit, ist sauber verarbeitet, steckt in einem schicken, flachen Gehäuse und zeigt, auch wenn es keine Rekorde holt, letztlich doch eine ordentliche Performance, die für die meisten Anwendungen völlig ausreicht. Ähnliches gilt auch für die 13-Megapixel-Kamera auf der Rückseite und die 5-Megapixel-Kamera auf der Front. Die bloßen Werte lassen auf mehr hoffen, die Qualität hat uns im Test aber ganz gut gefallen. Wer ein Smartphone mit einer richtig guten Kamera will, muss jedoch mehr ausgeben.

Beim Lieferumfang zeigt sich Yezz großzügig: Unserem Testgerät lagen ein Adapter zur Verwendung des Netzteils in Großbritannien sowie zwei Wechselcover und eine Schutzhülle bei, die anstelle des Akkudeckels angebracht wird. Sie hat vorne ein kleines Fenster, durch das man die Uhrzeit ablesen kann und das auch als Stüze dient, um das A5QP im Querformat als Mini-Fernseher zu nutzen.

Fazit: Mehr Schein als Sein

Das Yezz Andy A5QP ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich allein am Datenblatt nicht ablesen lässt, ob ein Smartphone taugt oder nicht. Das A5QP taugt sehr wohl etwas, die mit Octa-Core-Prozessor und 13-Megapixel-Kamera geweckten Erwartungen kann es aber nicht erfüllen. Es ist ein solides Android-Smartphone, das für einen fairen Preis viel Ausstattung inklusive Dual-SIM-Funktion bietet, einen umfangreichen Lieferumfang mitbringt und insgesamt recht gefällig wirkt.

Wer ein erschwingliches Smartphone bis 300 Euro mit großem Display sucht, kann das Andy A5QP durchaus in die engere Wahl nehmen.

Yezz Andy A5QP: Technische Daten

Display: 5 Zoll, Auflösung: 1.290 x 720 Pixel

Prozessor: 1,7 GHz, Octa-Core-Core, Mediatek MT6592

Speicher: 8 GB Flash (frei verfügbar: 5 GB), erweiterbar per MicroSD-Karte

Betriebssystem: Android 4.2.2, Jelly Bean

Kamera: 13,1-Megapixel-Hauptkamera, LED, Autfokus, 5-Megapixel-Frontkamera

Akku: 1.800 mAh

Besonderheiten: Dual-SIM-Funktion

Format: 144 x 70 x 7 mm

Gewicht: 117 Gramm

