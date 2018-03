© Connect Zenec ZE-NC620D

Mit seinem Slogan "Touch another world" meint es Zenec bei seinem ZE-NC 620 D ernst: Der 900 Euro teure Naviceiver fährt alles auf, was derzeit in Sachen Hi-Fi, Navigation und Multimedia machbar ist. Neben CDs und DVDs nimmt das Gerät via USB auch Speichersticks und iPods/iPhones an die Leine. Dazu kommen Bluetooth-Audio samt Freisprecheinrichtung (mit internem oder externem Mikrofon), ein SD-Slot und viele AV-Anschlüsse.

Die gelungene Bedienoberfläche ist dank vieler Animationen und Wischgesten bestens bedienbar. Auch die Reaktionsgeschwindigkeit auf Eingaben und das komplett deutsche Menü gefallen.

Die Navisoftware kommt grafisch im selben Stil daher. Der integrierte TMC-Empfänger kann mit dem Erwerb eines Freischaltcodes auf das genauere TMC-Pro aufgerüstet werden. Die Navigation überzeugt mit toller 3-D-Optik und hoher Rechengeschwindigkeit, das System wirkt insgesamt ausgereift. Nur die Sprachausgabe ist nicht optimal - die Ansagen gibt der Zenec mitunter etwas kratzig zu Gehör.

