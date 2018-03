Zermatt-Matterhorn-App im Test

© ipeak Infosystems GmbH Zermatt Matterhorn App

Die iOS-App Zermatt - Matterhorn für das gleichnamige Schweizer Skigebiet ist an schlichtem und übersichtlichem Design kaum zu überbieten. Nach dem Öffnen kann der User über neun Icons in die einzelnen Menüpunkte navigieren.

Außer Wetterangaben und Webcams lassen sich auch aktuelle News zum Skigebiet aufrufen; hier findet sich eine Auswahl an Presseartikeln, die regelmäßig aktualisiert wird. Nett gemacht sind außerdem die Karten der einzelnen Pisten - geschlossene Abfahrten können sogar direkt ausgeblendet werden.

Für alle Fans der Kulinarik hat die Zermatt-App einen Führer mit mehr als 200 Restaurants an Bord. Zudem wird im Eventkalender angezeigt, was Zermatt während der Saison sonst noch so zu bieten hat. Sommertouristen werden unter dem Menüpunkt "Aktivitäten" fündig: Hier steht, wo Mountain Bike gefahren, gewandert oder gegolft werden kann.

Anzeige

Zermatt - Matterhorn

Unter "Wichtiges" findet man in der Zermatt-App, die kostenlos genutzt werden kann, den Direktruf von Notrufzentralen, Ärzten, Apotheken und Taxen. Die Zermatt-App bietet im Vergleich zu anderen Apps nicht gerade viel, doch das was sie macht, das macht sie gut.

Pro

zwar schlichtes, aber gleichzeitig sehr übersichtliches Design

Wetterangaben

Webcams

stets aktualisierte News

umfangreicher Restaurantführer

Karten der Zermatter Pisten

Eventkalender

Contra

begrenzter Funktionsumfang

Anzeige

Mehr zum Thema Mobilitäts-Apps Allryder & Waymate im Test Der App-Anbieter Door2Door trennt Nah- und Fernverkehr und hat daher mit Allryder und Waymate auch zwei Mobilitäts-Anwendungen am Start.

Multimodaler Routenplaner Moovel für Android und iOS im Test Moovels App für Mobilität mit alternativen Verkehrsmitteln verknüpft Carsharing-Dienste wie Car2Go mit ÖPNV, Taxi und Bahn. Fahrassistenzsystem aCoDriver 3 im Test Drei Fahrassistenzsysteme für iOS und Android in einer App - das verspricht aCoDriver 3. Wir haben die kostenlose App getestet.

Fahrassistenzsystem iOnRoad im Test Die Fahrassistenz-App iOnRoad bietet insgesamt ein gutes System mit vielen Zusatzfeatures, aber leider mit einer sehr schwachen… Fahrassistenzsystem MyDriveAssist im Test Fahrassistenz via App: Die Verkehrsschilderkennung von Bosch MyDriveAssist setzt auf die Cloud und ist unglaublich präzise - deshalb aber auch…