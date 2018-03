ZTE Blade V9 im Hands-On-Test

© ZTE Wir konnten das ZTE BLade V9 direkt nach der Vorstellung auf dem MWC ausprobieren.

ZTE hat einen Tag vor dem MWC in Barcelona sein Topmodell im mittleren Preissegment vorgestellt. Das gute Stück hört auf den Namen Blade V9 und wird zu einem Preis ab 269 Euro erhältlich sein. Die Chinesen legen hier den Fokus ganz klar auf die Kamera und das Design. So kommt das Blade V9 in einem hübschen Look aus Metallrahmen sowie Glas auf der Vorder- und Rückseite daher. Die Verarbeitung ist bereits bei den Vorseriengeräte top und die vier Farbvarianten Schwarz, Silber, Champagner und Blau sehen richtig schick aus. In Deutschland werden aber wohl nicht alle Farben erhältlich sein.

Das Highlight ist ohne Zweifel die Dualkamera mit 16-Megapixel- und 5-Megapixelsensor. Letzterer kümmert sich um die Tiefeninformation im Motiv und so beherrscht das Blade V9 auch die gezielte Unschärfe im Bild, Bokeh genannt. Dazu gesellen sich noch weitere Foto-Modi. Die Bildqualität der Testaufnahmen war in der dunklen Umgebung richtig stark für ein Modell dieser Preisklasse und macht Lust auf mehr.

Anzeige

Mehr lesen Galerie MWC 2018 Erste Bilder: ZTE Blade V9 und Blade V9 Vita Wir waren bei der Vorstellung des ZTE Blade V9 und V9 Vita auf dem MWC 2018 dabei. Werfen Sie einen Blick auf unsere ersten Eindrücke.

Dem aktuellen Trend folgend kommt die Anzeige des Blade V9 im 18:9-Format daher, misst 5,7 Zoll in der Diagonalen und löst in Full-HD+ auf. Für eine flotte Bedienung hat das Blade V9 einen Qualcomm-Prozessor SDM450 mit einer Taktung von 1,8 Ghz. Im Hands-On war das Tempo durch die Bank flott. Das ZTE wird es zudem voraussichtlich in zwei Speichervarianten mit 3 GB an Arbeits- und 32 GB an Nutzerspeicher sowie 4GB und 64 GB für 299 Euro geben. Ein Akku mit 3200 mAh soll für gute Laufzeiten sorgen. Die Benutzeroberfläche des Android-8-Modells ist angepasst und bietet einige Einstellungsmöglickeiten sowie Softwarefeatures.

Fazit

Für den aufgerufenen Preis kann sich das ZTE Blade V9 wahrlich sehen lassen. Wenn jetzt noch die restlichen Qualitäten stimmen ist das Smartphone ein echtes Schnäppchen in der Mittelklasse. Wir sind bereits gespannt wie sich das ZTE Blade V9 im Labortest schlagen wird. Ab April ist das gute Stück dann in Deutschland erhältlich.



Anzeige

Mehr zum Thema MWC 2013 ZTE Grand Memo: Android-Smartphone mit Super-Prozessor ZTE zeigt in Barcelona das Grand Memo mit 5,7 Zoll Riesendisplay, 13 Megapixel-Kamera und Quad-Core-Super-Prozessor Snapdragon 800.

MWC 2013 Firefox OS: Das kann die Mozilla-Plattform Firefox OS will sich als Alternative zu Android und iOS etablieren. Wir zeigen wie die auf HTML5-bassierende Handyplattform funktioniert und was sie… MWC 2013 ZTE Grand Memo: 5,7 Zoll, cool animiert ZTE zeigt auf dem MWC ein 5,7-Zoll-Smartphone mit 13-Megapixel-Kamera und origineller Android-Oberfläche.

Mobile World Congress 2017 Preissturz bei Smartphones durch den MWC Die Preise für Smartphones werden in den kommenden Wochen stark fallen. Der Grund sind die zahlreichen Neuvorstellungen, die auf dem MWC erwartet… Rabatt-Aktion ZTE Blade V9 bei Saturn für 219 Euro im Angebot Bei Saturn läuft derzeit eine besondere Aktion für das ZTE Blade V9. Wer das Smartphone bis zum 30. März dort kauft, bekommt 50 Euro Rabatt.