© ZTE ZTE Grand Memo 2 LTE

Pro LTE-Support

LTE-Support dünnes Gehäuse

dünnes Gehäuse IR-Sender für Fernbedienungsfunktion

IR-Sender für Fernbedienungsfunktion hochwertiger 13-MP-Kamera-Sensor Contra etwas breit zum Telefonieren

etwas breit zum Telefonieren keine Einhandbedienung Hervorragend

Anzeige

ZTE Grand Memo II LTE: Erster Eindruck

Beim ersten Griff wirkt das ZTE Grand Memo 2 LTE so leicht, dass man kaum glaubt, ein ausgewachsenes Phablet in der Hand zu halten. Doch ein Großformat-Smartphone ist das neueste Android-4.4-Gerät mit hochwertigem 6-Zoll-HD-Display von ZTE natürlich. Selbst den satten 3200-mAh-Akku soll das Vorseriengerät bereits im nur knapp über 7 Millimeter flachen Gehäuse haben.

Der dürfte für überdurchschnittliche Ausdauer sorgen, zumal der Qualcomm Snapdragon MSM8926 mit seinen vier Kernen als sparsam bekannt ist. Er unterstützt LTE bis zu 150 Mbit/s, 16 GB Festspeicher und ein Slot für Micro-SD-Karten sorgen für Speicher satt. Auf der Multimedia-Seite kommt noch eine 13-Megapixel-Kamera mit Sensor vom Bildspezialisten Sony dazu plus eine Infrarot-LED.

Die verwandelt das Smartphone in eine Fernbedienung für die AV-Anlage. Hohe Stabilität bringt ein oben und unten halbrunder, an den Seiten eher flacher Rahmen, in den hinten eine Kohlefaserplatte eingelassen ist. Eindruck machen konnte auch die auf Android 4.4 aufsetzende Benutzeroberfläche MiFavor 2.3. Die bietet zum Beispiel die Möglichkeit, den Bildschirm zu teilen, um etwa ohne ständige Task-Wechsel Informationen von einer App in eine andere zu übertragen.

ZTE Grand Memo II LTE: Lohnt sich das Warten?

Ob das ZTE Grand Memo II LTE am Ende sogar mehr als die Summe seiner Details ist, kann natürlich nur der Volltest klären. Auf dem ZTE-Messestand auf dem MWC 2014 hinterlässt das 6-Zoll-Smartphone einen viel versprechenden Eindruck.

ZTE Grand Memo II LTE: Technische Daten

Display: 6 Zoll, 1280 x 720 Pixel

Prozessor: 1,2 GHz Quad-Core, Snapdragon 400,

Speicher: 2 GB RAM, 16 GB Flash

Online: 2G,3G, LTE, WLAN

Betriebssystem: Android 4.4, Kitkat, MiFavor 2.2

Kamera: 13 Megapixel-Hauptkamera, 5-Megapixel-Frontkamera

Größe: 162 x 84 x 7,2 mm

Gewicht: keine Angabe

Akku: 3.200 mAh

Marktstart in Deutschland: keine offizielle Angabe (Mai oder Juni 2014)

Preis: noch keine Angabe

ZTE Grand Memo 2 LTE

Hersteller ZTE Preis 0.00 ?

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht ZTE Grand Memo LTE im Test 78,8% Das Grand Memo LTE, ein 5,7-Zoll-Phablet des chinesischen Herstellers ZTE, überzeugt im Test mit einer gelungenen…

LTE LG G2: LTE im Test Wie gut ist das LG G2 bei LTE? Wir haben nachgemessen: Das LG-Flaggschiff ist bei LTE im städtischen Telekom-Netz stark, auf dem Land eher schwach. LTE-Messungen HTC One: LTE im Test Wie gut ist das HTC One bei LTE? Wir haben nachgemessen. Das Metallgehäuse des One macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Die Funkausbreitung scheint…

Phablet-Neuheit ZTE Grand Memo II LTE mit 6-Zoll-Display Die MWC-Neuheit von ZTE hat ein 6-Zoll-Display, einen Snapdragon 400-Prozessor, Android 4.4 (Kitkat) und eine 13-Megapixel-Kamera. Das 7,2 mm dünne… Günstiges Smartphone ZTE Kis 3 Max: 99-Euro-Phone mit Kitkat Das ZTE Kis 3 Max kostet 99 Euro, bietet ein 4,5-Zoll-Display, einen 1,3 GHz Dual-Core-Prozessor sowie eine 5-Megapixel-Hauptkamera.