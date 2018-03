ZTE Grand S2 im ersten Test

© ZTE ZTE, Grand SII

ZTE Grand S2: Erster Eindruck

Das ZTE Grand S2 hat alles an Bord, was sich der Smartphone-Fan nur wünschen kann. So macht die Qualcomm-Plattform mit ihrem 2,26 GHz starken Quad-Core-Prozessor mächtig Tempo, LTE sorgt für schnellen Datentransfer, und der Arbeitsspeicher kann mit üppigen 2 GB aufwarten. Für den Nutzer stehen zudem 10,3 GB zur freien Verfügung, die sich über einen Micro-SD-Slot erweitern lassen. So weit, so gut.

Durchwachsene Haptik

In puncto Haptik wollte der Funke zum Connect-Redakteur allerdings nicht recht überspringen. Der auf Metallic-Look getrimmte Plastikrücken konnte zu keiner Zeit über seine Kunststoffherkunft hinwegtäuschen.

Bleibt nur zu hoffen, dass sich das Grand S II in diesem Punkt in der Serienversion noch stark verbessert. Gelungen ist dagegen die intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche des Android-4.3-Modells: Sie bietet etwa verschiedene Effekte beim Wechsel der Startscreen- Ebenen. Der 5,5 Zoll große Full-HD-Touchscreen gibt die Inhalte zudem brillant und hell wieder.

ZTE Grand S im Test

Sprachsteuerung de luxe

An Bord hat das ZTE auch einen speziellen Automodus im Querformat, der auf den Namen "My Drive" hört und durch extra große Symbole und Sprachsteuerung fit für den Fahrzeugeinsatz ist. Letztere bietet einige spannende Funktionen wie etwa das Entsperren des Smartphones, das Annehmen und Ablehnen von Anrufen oder die Steuerung von Kamera und Musikplayer per Stimme.

Handy- und Smartphone-Vorschau

Am Messestand ließ sich dieses Feature allerdings nicht wirklich ausprobieren. Hier muss der bei Serienreife folgende Volltest zeigen, wie gut das ZTE tatsächlich auf seinen Anwender hört.

ZTE Grand S2: Ausstattung

+ tolles 5,5-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung+ Quadcore-CPU mit 2,26 GHz+ 2 GB RAM+ 10,3 GB, erweiterbarer Speicher+ LTE, HSPA++ 13-MP-Kamera- Haptik und Verarbeitung beim Vorseriengerät nicht überzeugend

ZTE Grand S2: Bedienung

+ gelungene Benutzeroberfläche+ Micro-SD-Slot+ wechselbarer 3000-mAh-Akku

ZTE Grand S2: Kaufen oder Warten?

Top-Ausstattung, eine tolle, intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche und ein brillantes Display machen beim ZTE Grand S2 Lust auf mehr. Wenn ZTE nun noch die Haptik und die Verarbeitung ausbessert, die beim Vorseriengerät nicht zu gefallen wusste, könnte das Grand S2 Erfolg haben.

Technische Daten

Maße: 157 x 77 x 9 mm

Gewicht: 150 g

Display: 5,5 Zoll, Full-HD

Prozessor: 2,26-GHz-Quadcore-CPU

Plattform: Android 4.3

Speicher: 10,3 GB verfügbar, per Micro-SD erweiterbar

Akku: 3000 mAh

