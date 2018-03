© ZTE ZTE Kis Plus

ZTE Kis Plus: Erster Eindruck

Anzeige

Jetzt kaufen Pro gute Ausstattung

gute Ausstattung erweiterbarer Speicher Contra einfache Kamera

einfache Kamera alte Android-Version

Das ZTE Kis Plus wird von Congstar vertrieben und kostet ohne Mobilfunkkarte oder Vertrag nur rund 100 Euro. Das Kis Plus bietet ein 3,4-Zoll-Display, das nur mit 320 x 480 Pixeln auflöst und nicht besonders hell leuchtet.

Beim Display sieht man den günstigen Preis, nicht aber bei der Verarbeitung. Die ist tadellos, die Softtouch-Oberfläche des Akkudeckels sorgt für eine wertige Anmutung, sicheren Grip und ist gegen Fingerfett weitgehend immun. Die kleinen Seitentasten zum -Aktivieren des Displays und zur Steuerung der Lautstärke bieten einen deutlichen Druckpunkt.

Top 10: Smartphones bis 150 Euro

Das Kis Plus arbeitet mit Android 2.3.6 (Gingerbread) - das ist nicht mehr ganz aktuell, kommt bei günstigen Modellen aber noch immer zum Einsatz, und letztlich spricht auch nichts dagegen. Die Bedienung ist schnell in den Griff zu bekommen, die Funktionalität bereits umfangreich.

Mit einem Update ist hier kaum zu rechnen, für die grafisch aufwändigeren neue Android-Versionen ist der 800-MHz-Prozessor zu schwach. Beim Testgerät reicht er für eine flüssige Bedienung. Dass beispielsweise das Scrollen durch lange Listen nicht ganz so elegant klappt wie bei stärker motorisierten Geräten, damit lässt sich angesichts des günstigen Preises gut leben.

Bildergalerie Galerie Android-Smartphone Galerie: ZTE Kis Plus Wir zeigen das ZTE Kis Plus.

Zumal das ZTE alles an Ausstattung mitbringt, was für eine vernünftige Smartphone-Nutzung nötig ist. Ins Netz geht's flott per WLAN oder HSPA, dank GPS-Empfänger lässt sich auch Google Maps samt Navigation nutzen. Mit Kompass, Beschleunigungs-, Näherungs- und Helligkeitssensor ist auch die übliche Smartphone-Sensorik an Bord. Die größten Einschränkungen in Sachen Ausstattung: Die 3,2-Megapixel-Kamera taugt nur für einfache Schnappschüsse, der interne Speicher bietet beim Testgerät nur 120 MB - wer viele Apps nutzt, stößt hier schnell an die Grenze. Darüber muss man sich im Klaren sein

ZTE Kis Plus: Ausstattung

+s +chnelles Internet per WLAN und HSPA

+typische Smartphone-Sensorik ist an Bord

+gute Ausstattung angesichts des günstigen Preises

+nur 120 MB Speicher, der sich aber erweitern lässt

+2 GB große Speicherkarte im Lieferumfang

-sehr einfache Kamera

-alte Android-Version 2.3.6 und wohl keine Update auf Android 4

ZTE Kis Plus: Bedienung

+solide Verarbeitung

-etwas schwacher Prozessor

- -kleines, grob auflösendes Display

ZTE Kis Plus: Kaufen oder Warten?

Für 100 Euro bekommt man hier ein kompaktes und ordentlich verarbeitetes Smartphone, das aufgrund des günstigen Preises etwas Kompromissbereitschaft fordert: Ein tolles Display, einen kräftigen Prozessor kann man für das Geld nicht erwarten. Und auch der App-Spaß ist aufgrund des kleinen Speichers eingeschränkt.

Technische Daten

Maße: 114 x 62 x 12 mm,

Gewicht: 129g

Display: 3,5 Zoll, 320 x 480 Pixel, kapazitiver Touchscreen

Prozessor: 800 MHz, Einkern-Prozessor, 256 MB RAM

Akku: 1400 mAh

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht ZTE Grand X IN im Test 66,4% Das ZTE Grand X IN mit 4,3-Zoll-Display für moderate 279 Euro zeigt im Test, dass der Hersteller nicht nur…

Testbericht ZTE Grand Memo LTE im Test 78,8% Das Grand Memo LTE, ein 5,7-Zoll-Phablet des chinesischen Herstellers ZTE, überzeugt im Test mit einer gelungenen… Testbericht ZTE Grand X Pro im Test 65,8% Trotz günstigem Preis steckt ZTE sein Grand X Pro in einer schicken Hülle und - das wird im Test schnell klar - speist…

Testbericht ZTE Grand S Flex im Praxistest Das ZTE Grand S Flex hinterlässt im ersten Test einen tollen Eindruck. ZTE bietet das 5-Zoll-Smartphone mit LTE-Datenturbo für 299 Euro an. Testbericht ZTE Grand S2 im ersten Test Das ZTE Grand S2 greift mit Vollausstattung inklusive einer umfassenden Sprachsteuerung an. Auch die Benutzeroberfläche des 5,5-Zoll-Smartphones…