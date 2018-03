ZTE Skate im ersten Test

© ZTE ZTE Skate

Heimlich, still und leise hat sich ZTE zur Nummer vier auf dem Weltmarkt entwickelt, der chinesische Hersteller ist mit einfachen Modellen in seinem Heimatland, aber auch in Lateinamerika erfolgreich.

Dass ZTE nicht nur Billighandys bauen kann, hat der Hersteller in Barcelona mit vier Android-Smartphones gezeigt. Highlight unter den Neuheiten ist das ZTE Skate.

Das glänzt mit einem riesigen 4,3 Zoll großen Touchscreen, der mit kräftigen Farben und gutem Kontrast überzeugt. Das Skate beherrscht WLAN und HSDPA und wird von einem 800 MHz schnellen Prozessor angetrieben, der für eine recht flüssige Bedienung im ersten Test sorgt.

Auf der Rückseite findet sich eine 5-Megapixel- Kamera mit einer LED als Blitzersatz. Die Ausstattung ist also durchaus ordentlich, Gleiches gilt für Anmutung und Verarbeitung. Das 120 Gramm leichte Smartphone mit einem Akkudeckel mit matter Softtouch-Oberfläche liegt gut in der Hand.

Das aus Kunststoff gefertigte Gerät war tadellos verarbeitet und damit keinesfalls als typische Chinaware erkennbar. Als Betriebssystem kommt Android 2.3 zum Einsatz, das auf der großen Anzeige übersichtlich und gut steuerbar daherkommt. Im Mai soll das Skate auf den Markt kommen, ob es in Deutschland erscheint, ist noch nicht bekannt.

Pro:

4,3 Zoll großer, kapazitiver Touchscreen

WLAN, HSDPA, GPS und Bluetooth

einfache Bedienung

Android 2.3

gute Verarbeitung

5-Megapixel-Kamera mit LED als Blitzersatz

erweiterbarer Speicher (Micro SD)

Kontra:

Display spiegelt

kleiner interner Speicher

