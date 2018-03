ZTE Star 2 im Hands-on

© ZTE ZTE Star 2

Das ZTE Star 2 steckt in einer hochwertigen Verpackung im Lindt-Schokospezialitäten-Design und erweist sich nach dem Auspacken im ersten Test zumindest optisch als Leckerbissen. Das Gehäuse hat oben und unten abgerundete Kanten, die Rückseite glänzt im Glas-Look, ist stabil und knarzt nicht. Insgesamt macht die Verarbeitung einen guten Eindruck, ist aber nicht völlig umwerfend.

Rechts am Gehäuse finden sich die Einschalttaste und die Lautstärkenwippe, links die Einschübe für die Micro-SD und die SIM-Karte. Wie bei iPhone und Co. kommt man per Büroklammer an den SIM-Kartenhalter, der bündig im Gehäuse versenkt ist.

Display und Performance

Eigentliches Highlight des ZTE Start 2 ist das Full-HD-Display im 5-Zoll-Format, das Android 5 mit einer aufwändig gestalteten Bedienoberfläche und netten Features zeigt. Die Bedienung macht nicht zuletzt aufgrund der guten Performance viel Spaß. Der 2,3 GHz schnelle Quad-Core-Prozessor und 2 GB RAM lassen denn auch den Quadrant-Benchmark-Test nur so rasen. Am Ende stehen gute 21.581 Punkte, im Antutu-Benchmark (v5.6.2) sind es 41.404 Punkte, ein Wert den etwa auch das Galaxy S5 (Test) liefert.

Lesetipp: Die besten Smartphones bis 150 Euro

Besonderes Augenmerk hat ZTE beim Star 2 der Sprachsteuerung geschenkt. Allerdings spricht die derzeit noch kein Deutsch. Mit ein bisschen Englisch dürfte sie sich aber im Alltag durchaus sinnvoll einsetzen lassen. Alles im allem ist das ZTE Star 2 ein attraktives Gerät zu einem wohl attraktiven Preis.

Technische Daten

Maße: 141 * 69 * 7 Millimeter

Display: 5 Zoll, 1920 x 1080 Pixel

Prozessor: Qualcomm Snapdragon 801, 2.3GHz, Quad-Core

Speicher: 2 GB RAM, 16 GB ROM, per Micro-SD-Karte erweiterbar

Kamera: 13-Megapixel-Hauptkamera mit Autofokus und zwei LEDs, 5-Megapixel-Frontkamera

Akku: 2.300 mAh

Plattform: Android 5

ZTE Blade S6 im Hands-on

Beim Blade S6 scheint ZTE den Namen bei Samsung und die Optik bei Apple abgeschaut zu haben. Das müsste gar nicht sein, denn das Blade S6 ist verblüffend gut verarbeitet, schmeichelt mit auslaufend abgerundetem Glas in der Hand. Die Tasten sind wie beim Star 2 angebracht, dass das Blade S6 im Quadrant-Benchmark-Test nur auf 2746 Punkte kommt, spürt man in der Praxis aber kaum. Im Antutu-Benchmark kommt es auf 30790 Punkte und liegt damit auf dem Niveau eines LG G3 (Test). Das Display löst mit 1280 x 720 Pixel. Auch wenn das Blade S6 technisch leicht unter Star 2 liegt, für unseren Geschmack liegt es optisch deutlich darüber.

Anzeige

© ZTE ZTE Blade S6 ZTE Blade S6

Technische Daten

Maße: 144 x 71 x 8 Millimeter

Display: 5 Zoll, 1024 x 720 Pixel

Prozessor: Qualcomm Snapdragon 615, Octa-Core

Speicher: 2 GB RAM, 16 GB ROM, per Micro-SD-Karte erweiterbar

Kamera: 13-Megapixel-Hauptkamera mit Autofokus und LED, 5-Megapixel-Frontkamera

Akku: 2.400 mAh

Plattform: Android 5

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht ZTE Grand Memo LTE im Test 78,8% Das Grand Memo LTE, ein 5,7-Zoll-Phablet des chinesischen Herstellers ZTE, überzeugt im Test mit einer gelungenen…

Testbericht ZTE Grand S Flex im Praxistest Das ZTE Grand S Flex hinterlässt im ersten Test einen tollen Eindruck. ZTE bietet das 5-Zoll-Smartphone mit LTE-Datenturbo für 299 Euro an. Testbericht ZTE Grand S2 im ersten Test Das ZTE Grand S2 greift mit Vollausstattung inklusive einer umfassenden Sprachsteuerung an. Auch die Benutzeroberfläche des 5,5-Zoll-Smartphones…

Testbericht ZTE Grand Memo 2 LTE im Hands-on-Test Einhändig lässt sich das ZTE Grand Memo 2 LTE nicht bedienen. Die Stärken des 6-Zoll-Phablet liegen eher bei Ausstattung. Smartphone ZTE Blade S6 im Test 84,4% Für den Hersteller ZTE ist das Blade S6 ein "Premium-Smartphone". Ob das 250-Euro-Phone dem Anspruch gerecht werden…