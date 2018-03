Zusatzhochtöner der C 7 - Mehr Hochtonenergie?

© Archiv

© Archiv Die Metallkalotte auf der Rückseite der C7 ist zuschaltbar und sorgt dann für mehr "Luft".

Anzeige

Die großen US-amerikanischen Lautsprechersysteme, die Infinitys aus den 80ern, aber auch die mächtigen Wilson-Schallwandler aus den 90ern, kamen quasi nicht "ohne" aus. Ihre Macher wussten (oder wissen) einfach, dass mehr Hochtonenergie im Raum fast immer zu einem größeren Klangbild und einer "feineren", luftigeren Wiedergabe führt.

Zwei Umstände sorgen für dieses Phänomen: Einerseits wird die Hochtonenergie am stärksten von Mobilar und Einrichtung absorbiert, zum anderen ist die Hochtonabstrahlung aufgrund der extrem kurzen Wellenlängen sehr gerichtet. Kurz: Außerhalb der Hörachse fehlt es in der Regel an Hochtonenergie. Deshalb klingen auch die Elac-Modelle mit den rundumstrahlenden 4-Pi-Bändchen-Hochtönern immer besonders mühelos. Einziges Problem eines solchen Zusatz-Hochtöners (oder auch des Elac-Bändchens): Das Klangbild wird stets größer und diffuser.

Den Ascendo-Machern ist dieser Widerspruch durchaus bewusst: Die Punktschallquelle des C-7-Koax wird durch den hinteren Hochtöner eigentlich ab absurdum geführt. Doch in den Messungen rechts ist zu erkennen, dass der zugeschaltet Hochtöner äußerst dezent eingesetzt wird: zwar sehr breitbandig, aber mit mehr als 10 Dezibel unter Normalpegel.

© Archiv Rückmessung: Die Zusatz-Metallkalotte läuft ab 3 KHz, ist aber im Pegel gebremst. Gut zu sehen ist die Kalotten-Resonanz bei 27 KHz.

Hört man das überhaupt? Aber ja. Mit dem zugeschalteten Tweeter klang alles ein bisschen heller, vielleicht sogar etwas frischer, aber - zumindest im stereoplay-Hörraum - nicht wirklich besser. Die C 7 ist ein so stimmiger und so ortungsscharfer Schallwandler, dass in den meisten Fällen der Rück-Tweeter mehr schadet als nutzt.

Doch der Zusatz ist vom Koax-Fan und Ascendo-Entwickler Norbert Heinz ja auch nur für Ausnahme-Situationen gedacht: entweder im Surround-Einsatz, in dem ein Dipol-Verhalten den Raumeindruck erweitert, oder in sehr stark bedämpften Räumen, in denen zusätzliche Hochtonenergie das Klangbild etwas frischer, luftiger und leichtfüßiger gestaltet.

Anzeige

Mehr zum Thema Samsung-Smartphone mit Dual-Kamera Galaxy Note 8 im Test: Mehr Display geht nicht 87,6% Das Samsung Galaxy Note 8 ist ein Smartphone der Superlative mit Riesen-Display und beeindruckender Leistung. Wir haben…

Übersicht Samsung Galaxy: Alle Smartphone-Modelle im Test Vom Einsteiger-Handy bis zum Flaggschiff: Unsere Übersicht zeigt alle Samsung Galaxy Smartphone-Modelle, die connect im Test geprüft hat. HTC-Smartphone-Neuheiten HTC U11 + (Plus) und HTC U11 Life im ersten Test HTC stellt mit dem U11 Life ein Mittelklasse-Smartphone mit Android 8 und mit dem U11+ einen 6-Zoll-Riesen vor. Wir haben beide im ersten Test.

Mittelklasse-Smartphone Huawei Mate 10 Lite im Test 78,4% Das Huawei Mate 10 Lite trumpft in der Mittelklasse mit 18:9-Display und zwei Dual-Kameras auf. Wir haben das Smartphone… 2-in-1-Tablet Lenovo Thinkpad X1 Tablet (2017) im Test 66,4% Lenovo bringt das Thinkpad X1 Tablet in der zweiten Auflage mit Windows 10 Pro. Wie schlägt sich das robuste 2-in1-Gerät…