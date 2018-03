8 fit im Test

© Screenshot WEKA / connect Links: Die Angabe des Trainingsziels bestimmt die Zusammensetzung des Workouts. Rechts: Workouts absolviert man in Runden. Übungen lassen sich auch austauschen.

Anzeige

Pro schlichtes Design und einfache Bedienung

schlichtes Design und einfache Bedienung personalisierte Workouts

personalisierte Workouts gute Videos und Erklärungen Contra Trainingsprogramm für spezielle Muskelgruppen noch nicht vorhanden

Trainingsprogramm für spezielle Muskelgruppen noch nicht vorhanden Pro-Version recht teuer

Hier wird das Training auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt – auch ohne Aufpreis.

Was ist das Ziel: Abnehmen, Muskeln aufbauen oder die Ausdauer steigern? Die App fragt außerdem nach Körperdaten, lässt den Körperfettwert schätzen und eine Zielfigur auswählen.

Am Ende steht ein persönlicher Trainingsplan mit Eigengewichtsübungen, die wie ein Zirkeltraining mehrere Male hintereinander wiederholt werden. Ein Workout dauert dabei nicht mehr als 20 Minuten. Zu jeder Übung gibt es sowohl einen Beschreibungstext als auch ein Video, in dem ein Trainer die Technik vorführt. Wir finden es hilfreich, dass der Clip zur Visualisierung auch während des Workouts läuft.

Übungsalternativen bieten außerdem eine schöne Abwechslung. So ist das Training zwar intensiv, aber kurzweilig. 8fit bietet dabei in der kostenlosen Version 35 Workouts in verschiedenen Anforderungsstufen.

Unser Fazit:

Hier ist für Fortgeschrittene und Anfänger gleichermaßen etwas dabei. Die Pro-Version kostet im Jahresabo 60 Euro und bietet einen Ernährungsplaner und eine Rezeptedatenbank. Dank Grundlagenkurs, guter Visualisierung und Beschreibung der Übungen ist 8fit auch für Einsteiger geeignet.

Anzeige

Mehr zum Thema Bilder digitalisieren Fotoscanner-Apps im Vergleich Wir zeigen Ihnen, mit welchen Apps Sie Ihre alten Fotos digitalisieren können. Dabei gilt: Zusätzliche Funktionen kosten meist extra.

Entspannung und Schlaf-Tracking Einschlaf- und Schlaftracker-Apps Vergleich Haben Sie Probleme beim Einschlafen? Wir stellen Apps vor, die beim Entspannen helfen oder die Schlafqualität tracken. Apple Health, Samsung S Health & Co. Gesundheits-Apps der Smartphone-Hersteller im Vergleich Viele Smartphone-Hersteller packen auf ihre Mobilgeräte auch gleich Gesundheits- und Fitness-Apps. Was können die Apps von Apple, Samsung & Co.?

Einkaufszettel auf dem Smartphone Mobile Einkaufsliste: Einkaufsplaner-Apps im Vergleich Der Einkaufszettel wird aufs Smartphone ausgelagert und erlaubt das gemeinsame Planen und Teilen von Einkaufslisten. Wir stellen Einkaufs-Apps vor. Winter-App Apps für Skifahrer und Wintersportler im Vergleich Skitouren planen, Schneehöhen checken oder die Lawinenlage überprüfen: Wir stellen praktische Winter-Apps für Skifahrer und Wintersportler vor.